Hadirkan Warna Baru, New CB150X Semakin Gagah di Jalanan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan pilihan warna terbaru pada motor sport, New CB150X. Penyegaran ini memberikan kebanggaan bagi pengendaranya dalam melakukan eksplorasi menuju berbagai tempat menarik maupun menemani aktivitas berkendara sehari-hari.

Kehadiran warna baru yaitu Sahara Matte Brown menjadi pilihan yang tepat untuk pengendara New CB150X yang sering melakukan mobilisasi, termasuk saat beraktivitas di area perkotaan. Model ini tetap mempertahankan desain adventure turing dan nuansa tampilan big bike, posisi berkendara yang nyaman, beragam fitur canggih, serta mampu memberikan performa berkendara yang optimal. Dibekali mesin 150cc DOHC berpendingin cairan, sepeda motor petualang ini sanggup menyuguhkan performa responsif dan ketangguhan dalam berkendara sehari-hari.

Marketing Director AHM, Thomas Wijaya mengatakan New CB150X terus mendapat apresiasi dan penerimaan positif dari para pecinta motor sport selama lebih dari setahun sejak pertama kali dipasarkan di Indonesia. Karakternya yang gagah dan performanya yang tangguh menjadi semakin lengkap dengan kehadiran pilihan warna terbaru untuk menemani kebanggaan pengendaranya.

Sementara itu Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Manager PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara mengungkapkan dengan semangat Satu Hati pihaknya sangat menyambut baik pilihan warna terbaru pada New CB150X. Menurutnya pilihan warna Sahara Matte Brown pada New CB150X memberikan kesan premium yang sangat cocok bagi mereka saat berkendara sehari-hari maupun sebagai partner berkendara sang petualang dalam melintasi tempat-tempat terbaik di Indonesia.

New CB150X hadir dengan tampilan bernuansa tangguh yang terlihat dari desain bodi. Kehadiran mesin 150cc DOHC berpendingin cairan dengan transmisi 6-percepatan mampu menghadirkan performa berkendara yang semakin powerful dan responsive terutama pada putaran tengah. Didukung dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI menjadikan model ini ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan bahan bakar.

Untuk kemudahan berkendara, full digital panel meter hadir dengan tampilan layar besar berkesan tangguh yang mampu menampilkan berbagai informasi antara lain gear position, konsumsi bahan bakar rata-rata A & B, konsumsi bahan bakar instan, dan penunjuk waktu. Untuk mendukung pengendaranya mengeksplor destinasi hariannya, model ini dibekali beragam fitur-fitur penunjang untuk pengguna seperti windscreen berukuran tinggi.

Bagian tata cahaya untuk lampu bagian depan, belakang, dan lampu sein telah menggunakan teknologi All LED Lighting System yang modern membuat tampilan pionir motor sport adventure turing 150cc motor ini semakin tangguh. Penggunaan tapered handlebar dan posisi handlebar yang tinggi membuat pengendara semakin gagah dan nyaman ketika city riding ataupun turing jarak jauh dengan posisi tegak yang ergonomis. Desain penutup tangki bahan bakar yang lebar serta front fender futuristic juga memperkokoh tampilan pada model ini.

Penyematan inverted front suspension pada New CB150X sanggup meningkatkan kestabilan berkendara harian, terutama ketika melalui kondisi jalan perumahan, polisi tidur, hingga jalan berlubang. Selain itu, suspensi tersebut membuat handling semakin lincah, menghadirkan kendali terbaik yang menjawab kebutuhan para pecinta motor sport petualang.

Desain suspensi depan yang kokoh, undercowl bergaya adventure serta penyematan wavy disc brake pada roda depan dan roda belakang memberikan kestabilan dalam melakukan pengereman serta tampil semakin gagah dan terdepan di kelasnya. Memiliki jarak terendah dengan tanah setinggi 180mm menjadikan New CB150X semakin mudah melintasi jalanan di berbagai kondisi. Beragam fitur unggulan yang hadir pada model ini telah diatur dan diselaraskan menggunakan system engineering yang canggih.

