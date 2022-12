Lirik Chord Lagu Melayu Ijuk By Iyeth Bustami 

TRIBUN-MEDAN.com - Lagu Melayu Ijuk merupakan lagu yang dipopulerkan penyanyi Iyeth Bustami.

Lagu Melayu Ijuk ini ditulis oleh Armadi Raga dan beraliran melayu. Musik melayu dan dangdut begitu kental menyelimuti lagu ini.

Lagu Melayu Ijuk mengisahkan dua hati yang tak bisa menyatu, di karenakan perbedaan kasta di antara mereka yang menjadikan mereka tak bisa bersatu.

Lirik Chord Lagu Melayu Ijuk

intro : Am … E … Am . . ( 2x ) E … Am . .

Am

yang mana rambut bila bersanding ijuk

Dm E

… . . beras tak lah sama putih

Dm

… . yang mana padi . . . haa . .

C

… . mana ilalang . . . haa . . .

E Am

… . hampir tak dapat dibedakan . . .

E Am

… . bualan dan kasih sayang . .

int : E . . Am . . E … Am . F … . . Am

( * )

Am

kukira sirih akan bertemu pinang

Dm E

… . suci kapur kau sajikan . .

Dm C

… . mengapa getah damar kau bawa

E

menjadi kaca beling berbisa

Am

kaulah penyebabku luka

F E F E

ho … . . ooo … . . haaaaa . . . aaa . . . . haaaa . .



[ reff : ]

Am

niatku mendulang intan

E

tapi kau mendulang angin suaramu … .

E

yang berbisik - bisik sayang

Am

yang berkata rindu kepadaku





int : Dm . . . C . .

Bm . . E … Am

E …

Am

kupinta hidup serumah

E

satu atap syah menikah kau tak mau . . .

E

malah kau putus - putuskan

Am

tali kasih sayang kepadaku . .

A Dm

… . kau kusangka bulan sayang . .

G C

… yang dapat ku genggam sayang

Am Bm

… . rupanya kau bintang nan jauh

E Am

… tak mungkin dapat ku sentuh

int : Am . Dm . . E . .

Dm . . C . . E . . Am …

F … Am …

kembali ke : ( * ) .

reff

(cr30/tribun-medan.com)