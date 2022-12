Lirik Chord Lagu Melayu Sabda Cinta By Iyeth Bustami 

TRIBUN-MEDAN.com- Iyeth Bustami merupakan penyanyi dangdut dan melayu yang namanya sudah cukup dikenal.

Ada cukup banyak Lagu Melayu yang dipopulerkan Iyeth Bustami, salah satunya lagu berjudul Sabda Cinta

Lirik Chord Lagu Melayu Sabda Cinta

intro : E Dm E

E



E

bila cinta menyapa

Am E

keindahan surga terlukis di jiwa

E

sehari tak bersua

Am E

resah dan gelisah tiada terkira … .

F E F E

hanyalah berjumpa … jadi penawarnya

F E F E

seakan di dunia … tiada yang lainnya

E

haaa . . aaa . aaa . . aaa . . aaa …

E

bila cinta menghilang

Am E

neraka dunia seakan menjelma

E

hancur hati merana

Am E

derai air mata membasuhi dunia

F E F E

seakan semua … tiada berguna

F E F E

berkah yang dipunya … tiada nilainya

E

yee . eee . eeee …

reff :

Am E

dinding kaca bukannya batu

F Dm E

janganlah salah menaruh besi

Am E

jatuh cinta jangan terlalu

F Dm E

bila berpisah hancurlah hati . .

# )

E

cinta yang datang jangan dihadang

cinta yang hilang jangan dikenang

E

hooooo . oo . . oo . . hooo . . ooo … . oo . .

E

cinta hakiki takkan terbagi

E

cinta sejati takkan terganti

E

hooooo . oo . . oo . . hooo . . ooo … . oo . .

int : E … … . .

E - E - Dm [ 3x ] E

E

jangan kau hanyut terlalu dalam

F

cinta bisa membawamu

Dm E

… terseret arus derita

E

jangan terlalu besar mencinta

F

cinta bisa membuatmu

Dm E

… hilang hati hilang akal

= = kembali ke : reff . # ) .



reff ( 2x )

