LIVE iNews TV! Laos Vs Singapura Jam 17.00 WIB, Prediksi Skor, The Lions Bisa Menang Telak

Jadwal Piala AFF 2022 hari ini Selasa (27/12/2022) ada Laos vs Singapura dan Vietnam vs Malaysia

TRIBUN-MEDAN.com - Piala AFF 2022 dari Grup B akan menyajikan duel antara Laos vs Singapura, sore ini, Selasa (27/12/2022).

Laga Laos vs Singapura di lanjutan Grup B Piala AFF 2022 dijadwalkan digelar di New Laos National Stadium pada Selasa (27/12/2022) pukul 19.00 WIB live iNews TV.

Laga Laos vs Singapura ini juga bisa anda saksikan via live streaming gratis. Link nonton streaming Laso vs Singapura bisa di akses di akhir artikel ini.

Bursa prediksi skor Laos vs Singapura di Piala AFF 2022 berpihak kepada The Lions untuk menang dengan skor telak.

Kedalaman skuad The Lions yang lebih lengkap dan kiprah Laos di Piala AFF 2022 ini yang buruk membuat Singapura lebih dijagokan.

Prediksi Skor

Sportkeeda: Laos 0-3 Singapura

Sportingmedia: Laos 0-2 Singapura

Bertindak sebagai tuan rumah dalam babak penyisihan grup tak membuat Laos mampu menunjukkan performa apik.

Di dua laga awal, tim berjuluk Thim Xad itu babak belur dihajar Vietnam dan Malaysia.

Saat melawan Vietnam, gawang anak asuh Michael Weiss kemasukkan 6 kali.

Dan saat meladeni perlawanan Malaysia, alih-alih bangkit, Laos kembali harus menjadi lumbung gol dengan menelan kekalahan 5-0.

Kemasukkan 11 gol dengan nihil mencetak skor membuat Laos diprediksi bakal kembali menjadi bulan-bulanan Singapura yang bernafsu memetik kemenangan.

Untuk memperebutkan tiket semifinal Piala AFF 2022, The Lions membutuhkan tiga angka dan kemenangan telak guna mengalahkan torehan Vietnam dan Malaysia.