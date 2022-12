SEDANG BERLANGSUNG Aston Villa Vs Liverpool, Akses di Sini Link Nonton Live Streaming Selain SCTV

Sedang berlangsung saat ini live streaming duel antara Aston Villa vs Liverpool lanjutan Liga Inggris pekan ke-17, Selasa (27/12/2022) dini hari WIB.

Keseruan laga Aston Villa vs Liverpool Liga Inggris dihelat di Villa Park, disiarkan langsung SCTV pukul 00.30 WIB.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Aston Villa vs Liverpool bisa ditonton via live streaming via HP.

Link nonton live streaming Aston Villa vs Liverpool bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Liverpool diprediksi menang mengingat memiliki rekor bagus selama boxing day Liga Inggris dari lima edisi terakhir.

Modal melawan Aston Villa, Liverpool kerap tampil membara saat melakoni laga Boxing Day di Liga Inggris pada lima kesempatan terakhir.

Laga Aston Villa vs Liverpool termasuk salah satu menu menggiurkan dalam sajian momen Boxing Day Liga Inggris yang digelar sehari setelah Natal.

Lawatan Liverpool ke Villa Park, Senin (26/12/2022) waktu lokal atau Selasa pukul 00.30 WIB, adalah bagian pekan ke-17 Liga Inggris yang bergulir kembali pascarehat akibat Piala Dunia 2022.

Armada Merah Juergen Klopp memiliki modal bagus dalam kunjungan ke Birmingham.

Menurut data BBC, Liverpool selalu tampil membara pada momen Boxing Day beberapa tahun terakhir.

Mereka memenangi lima partai terbaru yang digelar pada 26 Desember secara beruntun dengan akumulasi 15 gol, tanpa kebobolan.

Rentetan performa istimewa sehari setelah Natal itu dimulai sejak Liverpool menelan kekalahan terakhir di Boxing Day 2013 dari Manchester City (1-2).

Setahun berselang, 26 Desember 2014, The Reds asuhan Brendan Rodgers menang 1-0 di markas Burnley melalui gol tunggal Raheem Sterling.

Pada 2015, Juergen Klopp selaku pelatih anyar juga menandakan debutnya di Boxing Day dengan hasil baik.