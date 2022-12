SEDANG BERLANGSUNG Vietnam Vs Malaysia Piala AFF, Link Nonton Live Streaming Gratis Akses di Sini

Saat ini sedang berlangsung live streaming duel big match Piala AFF 2022 yang mempertemukan Vietnam vs Malaysia, Selasa (27/12/2022).

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming duel big match Piala AFF 2022 yang mempertemukan Vietnam vs Malaysia, Selasa (27/12/2022).

Duel antara Vietnam vs Malaysia berlangsung pukul 19.30 di Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam live iNews TV.

Laga Vietnam vs Malaysia bisa disaksikan juga via live streaming gratis via HP.

Laga ini diprediksi berakhir imbang karena kedua tim sedang berada dalam performa yang positif.

Vietnam menang lima kali dalam lima laga terakhirnya sedangkan Malaysia menang empat kali dan kalah satu kali dari lima laga terakhirnya.

Malaysia sejauh ini telah bermain dua kali di Grup B, yaitu melawan Myanmar dan Laos dan mereka berhasil memenangkan dua laga tersebut.

Harimau Malaya menang dengan skor 1-0 saat bertandang ke Myanmar dan menang dengan skor 5-0 saat menjamu Laos.

Sementara itu, Vietnam baru bermain satu kali, yaitu melawan Laos dan sukses menang dengan skor 0-6.

Head to Head Vietnam vs Malaysia

12 Desember 2021: Vietnam 3-0 Malaysia

11 Juni 2021: Malaysia 1-2 Vietnam

10 Oktober 2019: Vietnam 1-0 Malaysia

15 Desember 2018: Vietnam 1-0 Malaysia