SOSOK Wanita Bule Diduga Pemeran Video Syur Mirip Rezky Aditya, Lakukan Panggilan Hingga Kirim Foto

TRIBUN-MEDAN.com - Viral sosok wanita bule diduga pemeran video syur mirip Rezky Aditya.

Ia tampak melalakukan panggilan hingga mengirim foto.

Pasca heboh kabar yang diduga video syur Rezky Aditya, kini muncul dugaan baru sosok lawannya.

Video syur mirip Rezky Aditya (Kolase Tribun Medan)

Diduga pria yang Rezky Aditya itu tengah melakukan video call sambil melakukan hal tak senonoh.

Kini wanita yang diduga lawan video call dalam video syur mirip Rezky Aditya itu terungkap.

Sosok wanita tersebut seorang bule dengan rambut pirang.

Diketahui Minggu (25/12) lalu, Twitter dihebohkan dengan kemunculan video singkat pria mirip Rezky Aditya yang mengenakan kaos putih dan celana jeans sedang melakukan perbuatan tak senonoh sambil tersenyum.

Muncul dugaan bahwa video tersebut diambil ketika pria mirip Rezky Aditya tengah melakukan video call dengan seorang wanita.

Sosok wanita lawan dari pria mirip Rezky Aditya itu pun bocor.

Pantauan Sripoku.com dari akun Lambe Danu Selasa (26/12/22), wanita bule berambut pirang itu tampak berbaring dengan tubuhnya yang ditutupi selimut putih.

Sosok wanita bule yang diduga lawan Rezky Aditya di video syur (Instagram)

Tampak sang wanita bule itu menuliskan pesan pada seseorang.

"I want you see me (aku ingin kamu melihatku)," tulis sang wanita.

Setelah pesan itu, sang wanita melakukan panggilan dua kali selama 1 menit dan 8 menit.

Namun, akun @lambe_danu_official99 tak membongkar identitas wanita bule tersebut.

