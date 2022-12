Libur Natal dan Tahun Baru, Pemesanan Rental Mobil di Medan Naik 80 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Usaha penyewaan atau rental mobil turut mendapatkan keberkahan pada momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Keberkahan tersebut dirasakan Oskar Tanjung satu diantara pemilik usaha rental mobil di Medan yang mengaku mendapatkan peningkatan pemesanan rental mobil hingga 85 persen dibandingkan dengan hari biasanya.

"Jelas sangat ada peningkatan jumlah penyewaan pada momen Natal dan Tahun Baru, peningkatan bisa dirasakan hingga 85 persen," ujarnya kepada Tribun Medan, Rabu (28/12/2022)

Kenaikan pemesanan ini dikatakannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat adanya pandemi Covid-19.

"Jauh lah dari tahun lalu ketika ada pandemi Covid-19, tahun ini lebih banyak yang pesan untuk liburan Natal dan Tahun Baru," sebutnya.

Dia mengatakan lonjakan penyewaan mobil terjadi sejak dua seminggu sebelum perayaan Natal dan diprediksi akan terus melonjak hingga 2 minggu setelah Natal.

"Sudah mulai banyak yang pesan waktu dua seminggu sebelum Natal dan sampai dua minggu setelah Natal," ungkapnya.

Karena banyaknya pemesanan rental mobil miliknya, Oskar sampai mengoper pesanan kepada rekannya yang membuka usaha rental mobil.

"Karena banyak juga yang memesan secara mendadak, jadi saya sering mengoper kan pesanan kepada teman rental mobil, karena kami juga punya asosiasi," ucapnya.

Saat ini Oscar telah memiliki 10 unit mobil dengan berbagai merk mulai dari Avanza hingga Alphard.

Pada momen Natal dan Tahun Baru ini Oskar menaikan tarif sewa mobilnya mulai dari termurah dengan harga Rp 650 ribu per hari sampai dengan Rp 3.500.000 per hari.

"Kalau harga rental mobil termurah itu ada Avanza dengan harga Rp 650 ribu per hari, kalau untuk Alphard itu harganya Rp 3.500.000 per hari, kalau tidak di momen Nataru harganya Rp 2 juta per hari," Jelasnya.

Dia juga menjelaskan bawah dirinya tidak melayani permintaan lepas kunci melainkan kepada sistem pelayanan.

(cr10/tribun-medan.com)



Capt : Tribun Medan/honda



Ilustrasi Jasa rental mobil di Medan