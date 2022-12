PREDIKSI SKOR Leeds vs Manchester City, Susunan Pemain Line Up Leeds United vs Man City, Link Live

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris Kamis (29/12/2022).

Manchester City akan melakonji laga bertandang ke markas Leeds United

Pertandingan Leeds United vs Manchester City digelar pada pukul 03.00 WIB.

Sebelum menyaksikan laga ini, simak prediksi skor Leeds United vs Manchester City , head to head, berita tim dan link live streaming Leeds United vs Manchester City.

Misi Manchester City untuk melengserkan Arsenal di puncak klasemen Liga Premier dilanjutkan saat sang juara menghadapi Leeds United di Elland Road.

Pemain Manchester City Phil Foden (kiri), Erling Haaland (tengah) dan Jack Grealish (Twitter/Man City)

Pasukan Pep Guardiola terpaut lima poin dari The Gunners yang berada di puncak klasemen pada saat penulisan, sementara Leeds memasuki jeda Piala Dunia di urutan ke-15 dengan kebetulan 15 poin.

Manchester City, di sisi lain, mengalahkan Liverpool asuhan Jurgen Klopp 3-2 di Babak 16 Besar Piala EFL.

Gol dari striker Norwegia Erling Haaland , pemain sayap Aljazair Riyad Mahrez dan bek tengah Belanda Nathan Ake memastikan kemenangan Manchester City asuhan Pep Guardiola.

Penyerang muda Portugal Fabio Carvalho dan bintang Mesir Mohamed Salah mencetak gol untuk Liverpool.

Sementara itu Leeds United memasuki pertandingan ini setelah kalah 4-2 dari AS Monaco asuhan Philippe Clement dalam pertandingan persahabatan terakhir mereka.

Dua gol dari pemain depan Swiss Breel Embolo dan gol dari pemain sayap Portugal Gelson Martins dan pemain internasional Senegal Ismail Jakobs memastikan kemenangan AS Monaco.

Bek tengah Jerman Robin Koch dan pemain depan Joe Gelhardt mencetak gol hiburan untuk Leeds United.

Head to Head ( H2H) Leeds United vs Manchester City



Dalam lima pertemuan head-to-head antara kedua belah pihak, Manchester City memiliki keunggulan yang jelas, setelah memenangkan tiga pertandingan.

