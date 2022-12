Viral Suporter Timnas Indonesia Acungkan Jari Tengah ke Bus Pemain Timnas Thailand

TRIBUN-MEDAN.COM – Oknum Suporter Timnas Indonesia kembali berulah, kali ini di perhelatan piala AFF 2022 viral di media sosial video oknum suporter timnas Indonesia acungkan jari tengah ke bus timnas Thailand.

Video oknum suporter timnas Indonesia acungkan jari tengah ke bus timnas Thailand itu cukup menarik atensi warganet.

Aksi rusuh oknum suporter timnas Indonesia acungkan jari tengah ke bus timnas Thailand itu diunggah oleh salah satu ofisial Timnas Thailand, Luis Viegas melalui akun Twitter miliknya.

“First game with public after the tragedy in Malang! Where is the security?!” cuit @luisviegasfoot pada Kamis (29/12/22)

Dalam unggahan tersebut menujukkan suasana dalam bus yang mengangkut timnas Thailand saat menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK)

Kehadiran timnas Thailand di Indonesia dalam rangka ajang Piala AFF 2022.

Thailand akan berhadapan dengan Indonesia untuk pertandingan Grup A.

Baca juga: PREDIKSI SKOR Indonesia vs Thailand di Piala AFF 2022, Pelatih Thailand tak Takut Suporter Indonesia

Saat itu bus yang tengah melintas itu tampak dikerumuni oleh oknum suporter indonesia yang terang-terangan menunjukkan kebenciannya.

Para oknum supoter tersebut dengan tampang gusar mengacungkan jari tengah kepada timnas Thailand yang berada di dalam bus.

Seperti yang diketahui, mengacungkan jari tengah merupakan gestur yang menunjukkan kebencian.

Di beberapa negara mengacungkan jari tengah adalah hal yang tidak sopan.

Tak hanya mengacungkan jari tengah, mereka juga tampak memukul-mukul sisi bus.

Kerusuhan itu diramaikan dengan berbagai kata-kata kasar yang keluar dari mulut mereka.

Ironisnya, saat kerusuhan terjadi para oknum suporter Indonesia itu menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Pusaka dan mengibarkan bendera merah putih.