25 Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, Bisa Share di Media Sosial

TRIBUN-MEDAN.COM – Tiap kali hendak membuka lembaran baru di tahun yang baru, semangat baru juga dibutuhkan, berikut adalah 25 Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.

25 Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris ini dapat Anda bagikan kepada orang-orang terkasih Anda untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan memberikan semangat baru.

Baca juga: Inilah Daftar Jalan di Kota Medan yang Bakal Diblokade saat Malam Tahun Baru

Mengutip dari countryliving.com, ini dia 25 Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.

1. New adventures are around the corner. Happy New Year!

Petualangan baru sudah dekat. Selamat Tahun Baru!

2. May the new year bless you with health, wealth, and happiness.

Semoga tahun baru memberkati Anda dengan kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan.

3. We made it! Here's to more adventures together in 2023.

Kita berhasil! Ini untuk lebih banyak petualangan bersama di tahun 2023.

4. Here’s to another year full of joy, laughter, and unforgettable memories with an unforgettable friend!

Untuk satu tahun penuh kegembiraan, tawa, dan kenangan tak terlupakan bersama teman yang tak terlupakan!

5. Let this year be the year you go after progress over perfection and savor every victory you make along the way to your goals.

Biarkan tahun ini menjadi tahun Anda mengejar kemajuan di atas kesempurnaan dan nikmati setiap kemenangan yang Anda buat sepanjang jalan menuju tujuan Anda.

6. Take a moment to reflect on how much you accomplished in 2022. There's no limit to what you can do in 2023!