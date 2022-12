Kiprah Teman Autis: Jadi Jembatan Informasi Orang Tua, Ikut Berjuang Patahkan Stigma

TRIBUN-MEDAN.COM,JAKARTA – Stigma mengenai anak-anak autis di Indonesia belumlah hilang hingga saat ini.

Anak-anak yang memiliki keterlambatan, kesulitan bergaul, penuh ketergantungan, bahkan dianggap sebagai orang dengan gangguan jiwa menjadi stigma yang melekat di masyarakat jika berbicara tentang anak autis.

Di sisi lain, istilah “autis” pun kerap dijadikan bahan candaan dalam pergaulan sehari-hari.

Sangat jamak terdengar kalimat seperti: “Heh dasar autis! Enggak jelas”, atau “Ya elah autis lo gara-gara game di Android doang”, dan sebagainya.

Minimnya informasi terkait autis disadari menjadi salah satu penyebab stigma dan candaan terkait autis belum bisa hilang sepenuhnya.

Hal inilah yang dirasakan Alvinia Christiany, Ratih Hadiwinoto, dan Jessica Christina sepuluh tahun terakhir.

LELANG LUKISAN – Lelang lukisan dilakukan Teman Autis untuk mendanai operasional komunitas. (TRIBUN MEDAN/HO) (HO)

Stigma negatif ditambah dengan istilah yang dipakai sebagai bahan candaan untuk meledek orang lain menjadi sebuah kondisi yang selalu mereka lihat dan saksikan di sekitar mereka.

Mereka khawatir sekaligus prihatin.

Kekhawatiran ini pada akhirnya membuat mereka bersepakat untuk terlibat sebagai dalam Light It Up Project, sebuah komunitas yang memiliki aktivitas dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai autisme.

Komunitas ini telah menggelar dua kegiatan yakni Light It Up Fun Walk tanggal 30 Juli 2017 di Car Free Day Sudirman dan Light It Up Gathering tanggal 10 Maret 2018 di Jakarta Selatan.

Secara umum, kedua kegiatan ini ditujukan bagi anak-anak dengan diagnosa autisme beserta orang tua atau pendampingnya.

Sukses dengan kedua acara tersebut, anggota Light It Up Project yakni Alvinia Christiany, Ratih Hadiwinoto, dan Jessica Christina memutuskan untuk meneruskan Light it Up Project dengan memberikan kontribusi yang semakin nyata kepada masyarakat.

Ratih sebagai pencetus utama melakukan pengonsepan ulang sehingga lahirlah Teman Autis dengan visi, misi dan kontribusi yang lebih jelas untuk masyarakat luas.

Alvinia menuturkan, saat mendirikan Teman Autis, ia dan rekan-rekannya masih berangkat dengan kekhawatiran yang sama saat menjadi relawan di Light It Up Project.