Paspor Hingga Dompet Verrell Bramasta Hilang di Jepang, Syahrini Bantu Eks Natasha Wilona 

TRIBUN-MEDAN.com - Verrell Bramasta yang tengah berlibur ke Jepang malah mengalami insiden kecopetan, untung saja ada artis Syahrini yang cepat menolongnya.

Syahrini diketahui memang tengah berada di Jepang, untuk menemani Reino Barack sang suami mengurus beberapa bisnisnya.

Saat tahu Verrell Bramasta mengalami kecopetan di Jepang, Syahrini pun membantu anak Venna Melinda itu mengurus surat-surat yang diperlukan.

Sebelumnya, Verrell ditolak oleh pihak kepolisian Jepang saat mengurus surat kehilangan, dan hal itu membuat mantan Natasha Wilona itu kebingungan.

Usai dibantu oleh Syahrini, Verrell Bramasta pun merasa lega.

Tak lupa, ia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada istri Reino Barack itu.

Dilansir dari Instagram stori pribadinya, Verrell mengunggah tangkapan layar obrolannya dengan Syahrini.

Tampak dalam unggahan tersebut, Syahrini lebih dulu menghubungu Verrell yang baru mengalami musibah.

Prempuan yang akrab disapa Princess itu beberapa kali bertanya mengenai nomor kontak Verrell, agar putra Venna Melinda ini bisa segera dihubungi.

“Let me call pak dubes. Your contact no (number) please. Biar orang kedutaan hubungin u (you). OMG yang pasti copetnya pendatang bukan orang (bendera) Jepang," tulis Syahrini dalam pesan DM kepada Verrell.

Tak lama setelah itu, keduanya melakukan panggilan video call melalui Instagram.

Verrell yang sudah dibantu pun tak lupa mengucapkan terima kasih pada Syahrini. Setidaknya ada jalan keluar dari peristiwa apes yang dialaminya itu.

"Thank you for ur help @princessyahrini dan KBRI in Tokyo," ujar Verrell Bramasta.

Di unggahan selanjutnya, Verrell Bramasta pun memperlihatkan sebuah paspor sementara yang didapat berkat bantuan Syahrini.