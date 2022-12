JADWAL Siaran Bola Malam Ini 31 Desember 2022, Ada Piala AFF, Liga Inggris hingga Liga Spanyol

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal bola hari ini Sabtu (31/12/2022) dan Minggu (1/1/2023) mulai dari ajang Liga Inggris dan Liga Spanyol hingga Piala AFF 2022 yang bisa anda simak.

Laga menarik di Jadwal Bola diantaranya ada penentu Filipina vs Indonesia Piala AFF 2022, Wolves vs Manchester United Liga Inggris, Barcelola vs Espanyol dan Brighton vs Arsenal.

Menemani malam jelang pergantian tahun ada laga Liga Inggris yang bertanding lebh awal yakni Wolves vs Manchester United.

Manchester United bertujuan untuk memenangkan pertandingan Liga Premier ketiga berturut-turut saat pasukan Erik ten Hag bertandang ke Wolves pada hari Sabtu.

Setan Merah, yang mengalahkan Nottingham Forest 3-0 terakhir kali, telah memenangkan tiga dari empat pertandingan terakhir mereka untuk naik ke urutan kelima di liga.

Tiga poin di Molineux pada Malam Tahun Baru akan membuat mereka melompati Tottenham ke urutan keempat.

Baca juga: HASIL Liga Inggris Liverpool Vs Leicester, Klopp Tak Puas Meski Menang, Terjebak Taktik Sendiri

Namun, United harus mengalahkan Wolves dengan tampilan baru di bawah Julen Lopetegui.

Lopetegui memenangkan pertandingan liga pertamanya sebagai pelatih saat Wolves mengalahkan Everton 2-1 di Goodison Park pada Boxing Day berkat gol kemenangan Rayan Ait-Nouri di menit ke-95.

Kemenangan tersebut membuat Wolves yang masih berada di zona degradasi hanya terpaut tiga poin dari Leeds di urutan ke-15.

Selanjutnya laga menarik lainnya yakni Barcelola vs Espanyol.

La Liga kembali ke Spotify Camp Nou dengan gaya megah pada Malam Tahun Baru, dengan derby Barcelona akan menjadi pusat perhatian.

Baca juga: HASIL Liga Spanyol, Benzema Cetak Brace, Los Galacticos Lewati Barcelona di Klasemen

Tuan rumah saat ini berada di posisi terdepan di liga, dengan 37 poin dalam 14 pertandingan, unggul dua poin dari rival Real Madrid.

Performa Barcelona akhir-akhir ini sangat sempurna, mencatat lima kemenangan beruntun setelah kemenangan 2-1 mereka atas Osasuna sebelum jeda Piala Dunia.

Pertahanan tim tuan rumah menjadi kekuatan terbesar mereka musim ini, hanya kebobolan lima gol sepanjang musim hingga saat ini.