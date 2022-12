NONTON Live Streaming Man City Vs Everton Jam 22.00 WIB, Akses di Sini Linknya via HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Manchester City vs Everton laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023, Sabtu (31/12/2022).

Manchester City akan melawan Everton pada pekan ke-18 Liga Inggris, Sabtu (31/12/2022) malam pukul 22.00 WIB.

Keseruan laga Man City vs Everton bisa ditonton via live streaming via HP.

Jika Everton mengira titik terendah mereka musim ini adalah saat para penonton yang melemparkan jersey pemain ke lapangan setelah ditekuk Bournemouth 3-0 (12/11), mereka keliru. Sangat keliru.

Para pendukung The Toffees marah, sebab lima hari sebelumnya Everton juga dipermalukan Bournemouth 4-1 di Piala Liga Inggris.

Kebobolan tujuh gol dari The Cherries dalam tiga hari membuat kekecewaan para pendukung Everton semakin membeludak.

Ditambah lagi dengan serangkaian hasil buruk dari skuat asuhan Frank Lampard ini. Tapi itu ternyata bukanlah akhir.

Cemoohan, dan siulan kembali menembus udara Boxing Day di Goodison Park setelah The Toffees ditekuk Wolverhampton 1-2 (26/12/2022).

Itulah kekalahan keempat berturut-turut yang dialami tim dari Merseyside ini.

Hal itu membuat posisi Everton semakin kritis.

Kini mereka hanya satu tempat, dan satu poin di atas zona degradasi di klasemen sementara Liga Primer.

Setelah hanya meraih satu kemenangan dalam sembilan laga terakhir di berbagai kompetisi, The Toffees kini harus mendatangi markas Manchester City, Stadion Etihad dalam pekan ke-18 Liga Primer pada Sabtu (31/12/2022) malam ini.

Jelas ini bukan kunjungan pada waktu yang tepat.