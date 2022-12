SEDANG BERLANGSUNG Liverpool Vs Leicester, Akses di Sini Nonton Live Streaming via HP Selain SCTV

Saat ini sedang berlangsung siaran langsung live streaming Liga Inggris pekan ke-18 laga yang mempertemukan duel sengit antara Liverpool vs Leicester City, Sabtu (31/12/2022) dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung siaran langsung live streaming Liga Inggris pekan ke-18 laga yang mempertemukan duel sengit antara Liverpool vs Leicester City, Sabtu (31/12/2022) dini hari WIB.

Siaran langsung Liverpool vs Leicester City Liga Inggris Sabtu dini hari 31 Desember 2022 pukul 03.00 WIB, disiarkan langsung SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Liverpool vs Leicester bisa ditonton via live streaming via HP.

Laga Liverpool vs Leicester City ini akan menjadi pertemuan kedua tim yang ke 120.

Sebelumnya, dari total 119 pertemuan, Liverpool lebih banyak menang ketimbang Leicester City.

Namun, Leicester City tahun-tahun terakhir juga mampu menunjukkan perlawanan dan menang 2 kali dari tiga laga terakhir mereka melawan Liverpool.

Liverpool dan Leicester City telah bertemu sebanyak 119 kali. Dari total pertemuan itu, Liverpool menang sebanyak 53 kali.

Adapun Leicester City mengalahkan Liverpool 41 kali. Sebanyak 25 kali pertemuan berakhir seri.

Menariknya, Leicester City mengalahkan Liverpool di dua dari tiga laga terakhir mereka di Liga Inggris.

Lima pertemuan terakhir kedua tim:

11/02/2022 Liverpool 2-0 Leicester (Liga Inggris)

29/12/2021 Leicester 1-0 Liverpool (Liga Inggris)

23/12/2021 Liverpool 3-3 Leicester (Carabao Cup)