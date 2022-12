Verrell Bramasta Dicopet di Jepang,Paspor Hilang, Aksi Syahrini Bantu Anak Venna Melinda Tuai Pujian 

TRIBUN-MEDAN.com - Beberapa waktu lalu berita kurang menyenangkan datang dari Verrell Bramasta.

Pasalnya putra sulung Venna Melinda tersebut mengabarkan bahwa dirinya tengah memgalami musibah pencopetan saat asik liburan di Jepang.

Alhasil semua barang berharga mulai dari paspor hingga uang tunai milik Verrell Bramasta pun raib.

Berbagai upaya sudah dilakuan Verrell mulai dari menyusuri kembali lokasi terjadi peristiwa tersebut hingga melaporkannya ke pihak berwajib.

Sayang usaha yang dilakukan mantan kekasih Natasha Wilona ini belum juga membuahkan hasil.

Padahal paspor menjadi hal yang begitu penting mengingat kini Verrell sedang berada di luar negeri.

Menariknya peristiwa yang dialami oleh Verrell Bramasta itu rupanya sampai ke telinga Syahrini.

Seperti yang diketahui bersama kini Incess juga sedang berada di Jepang tempat asal ibu merutuanya Reiko Barack.

Memiliki kedekatan dengan Duta Besar Indonesia di Jepang, Incess pun menawarkan bantuan untuk menghubungi Dubes agar Verrell bisa segera menerima bantuan.

Kebaikan hati Incess ini diungkap Verrell Bramasta lewat unggahan story di akun instagram miliknya, Jumat (30/12/022).

Tampak dari tangkapan layar yang dibagikan Verrell, Incess meminta nomor handphone agar pria berusia 26 tahun itu bisa dihubungi oleh Dubes Indonesia.

“Let me call Pak Dubes, your contact no please, biar orang kedutaan hub u, omg yg pasti copetnya pendatang bukan orang Jepang, ada2 aja,” tulis Syahrini.

Bantuan yang diberikan oleh Syahrini itu pun membuat Verrell Bramasta begitu berterima kasih.

“Thank you for ur help @princessyahrini dan KBRI in Tokyo,” ujar Verrell.