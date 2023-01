Pengin Terjun ke Dunia Politik, Yusuf Mansur Sebut Dirinya Pantas dan Bisa jadi Wakil Rakyat

TRIBUN-MEDAN.com – Usai sesumbar ingin menjadi Presiden , jika tak lagi berdakwah kini Ustaz Yusuf Mansur malah memberikan pernyataan lain.

Kali ini, Yusuf Mansur berencana mencalonkan diri menjadi calon legislatif dalam waktu dekat ini.

Yusuf Mansur juga mengaku jika dirinya bisa dan tertarik menjadi seorang eksekutif, walaupun belum tahu apakah Bupati, Wali Kota atau lainnya.

Pernyataan ayah Wirda Mansur itu diutarakannya pada sebuah sesi wawancara Bersama sejumlah wartawan saat menjelang pergantian tahun 2023.

Yusuf Mansur (Youtube Paytren)

Yusuf Mansur mengaku dirinya sudah lama memiliki niatan untuk terjun ke dunia politik.

Menurutnya semua kemungkinan pasti ada sebab peraturan sekarang sangat terbuka untuk siapapun menjadi anggota legislatif.

“Harusnya sih Januari Februari ini udah ada kabar. Nanti keburu di tutup," ujar Ustaz Yusuf Mansur dilansir dari YouTube Beno Junianto, Minggu (1/1/2023).

"Oh dari dulu, semua ada konsekuensinya. Will see, sekarang ini semua kesempatan terbuka gitu," sambungnya.

Kemudian, Yusuf Mansur pun memberikan wejangan untuk anak muda Indonesia.

Ia meminta anak muda mengikuti jejaknya, yang berani mencoba banyak hal apalagi untuk kebaikan dan masa depan.

Yusuf Mansur juga tidak akan berkata 'tidak' jika ada yang menawarinya untuk mencalonkan diri sebagai legislatif.

"Pokoknya kita sebagai anak bangsa jangan ngomong 'enggak'. Ini pesannya begini untuk anak muda, 'eh jadi ketua RW ya', 'oh enggak jangan', udah iya aja bismillah. Kalau dipercaya, yaudah," kata Ustaz Yusuf Mansur.

Menurutnya semua bisa dipelajari dan harus bersiap mendapat amanah yang berbeda di setiap waktunya.

Ustaz Yusuf Mansur kabarkan keberadaannya (Instagram @yusufmansurnew) (Instagram @yusufmansurnew)

Di balik itu semua, sang istri mengaku khawatir jika suaminya, Ustaz Yusuf Mansur terjun ke dunia politik.