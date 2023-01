SEDANG BERLANGSUNG Tottenham Vs Aston Villa, Akses di Sini Nonton Live Streaming via HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming Liga Inggris laga yang mempertemukan antara Tottenham Hotspur vs Aston Villa, Minggu (1/1/2023).

Keseruan laga Tottenham vs Aston Villa kick off pukul 21.00 WIB, tak live SCTV tapi tayang via live streaming TV Online.

Prediksi skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris berpihak kepada The Lilywihites untuk memenangkan laga.

Media ternama seperti Sportskeeda hingga Sportsmole memprediksi bahwa The Lilywhites bakal memenangkan laga dengan defisit 1 gol atau lebih.

Prediksi Skor Tottenham vs Aston Villa

Sportkeeda: Tottenham 2-1 Aston Villa

The Hard Tackle: Tottenham 2-0 Aston Villa

Sportmole: Tottenham 2-1 Aston Villa

Tottenham Hotspur mengincar kemenangan guna menggeser Menggeser Manchester United dari posisi 4 besar Liga Inggris.

Anak asuh Antonio Conte itu saat ini berada di peringkat 5 klasemen Liga Inggris dengan kumpulan 30 poin.

The Lilywhites tertinggal 1 angka dari Setan Merah yang nangkring di peringkat 4, serta 13 angka dari Arsenal yang duduk kukuh di puncak.

Sedangkan Aston Villa, yang sedang mengusuh kembangkitan bersama juru taktik anyar mereka, Unai Emery masih berkutak di posisi 12 klasemen.

Dari 3 penampilan di Liga Inggris, Unai Emery mampu memberi 2 kemenangan dan 1 kali kekalahan.