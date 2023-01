TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Kecewa Hian merupakan Lagu Batak yang dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Nabasa Trio.

Lagu Batak Kecewa Hian diliris pada tahun 2019.

Lagu Batak Kecewa Hian merupakan Lagu Batak yang diciptakan oleh Jonar Situmorang.

Chord Gitar Lagu Batak Kecewa Hian

Intro

C Bb F C – C Bb F C

C F

Lobi sian na siroha mi

Am F

Hupasahat do tu ho

C G

Dohot nasa na adong diau

G F G C G

Nunga hulehon tu ho sude

C G

Ala sia – sia nama i

Am F

Pengorbanan ki tu ho

C G

Dang na sian ias ni rohami

G F

Na mandongani au

G C

Mangkaholongi au

Reff

Am Em

Ai cewek matre do hape ho ito

Em F G C

Dang natutu holong roham marnida au

Am Em

Ditikki gok do hepengki

Em

Gok holong mi

Em F

Dung suda hepeng ki

Dm G

Suda ma nang holong mi

G C G F

Kecewa hian do au ito.

F C D G

Dang hurippu songoni roham.

G C F C F

Padao ma au ito, Dao ma ho sian au.

F Dm

Dalani dalan mi.

Dm G C

Hudalani dalanki.

Intro : Am Em F G C – Am Em F G C

C G

Ala sia – sia nama i

Am F

Pengorbanan ki tu ho

C G

Dang na sian ias ni rohami

G F

Na mandongani au

G C

Mangkaholongi au



Am Em

Ai cewek matre do hape ho ito

Em F G C

Dang natutu holong roham marnida au

Am Em

Ditikki gok do hepengki

Em

Gok holong mi

Em F

Dung suda hepeng ki

Dm G

Suda ma nang holong mi

G C G F

Kecewa hian do au ito.

F C D G

Dang hurippu songoni roham.

G C F C F

Padao ma au ito, Dao ma ho sian au.

F Dm

Dalani dalan mi.

Dm G C

(cr30/tribun-medan.com)