Hadiri Muhasabah dan Zikir Akbar, Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Harap Kehidupan Lebih Baik

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM - Muhasabah dan zikir akan lebih bermakna bila bisa diselaraskan dengan introspeksi diri, berzikir dan berjuang untuk hal-hal positif dan kehidupan lebih baik.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, HM Ali Yusuf Siregar ketika menghadiri Muhasabah dan Zikir Akbar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Deli Serdang di Masjid Agung Sultan Sinar Thaf Basarsyah, Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, Lubuk Pakam, Minggu (1/1/2023).

"Kita semua mengetahui, tujuan utama penyelenggaraan muhasabah dan zikir akbar ini akan lebih bermakna, apabila kita dapat bersama-sama mengintrospeksi, berzikir dan berjuang kepada hal yang lebih positif dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam konteks ibadah, sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ungkap Wabup di acara yang dihadiri Ketua DPC PPP Deli Serdang, Misnan Aljawi SH MH; Sekretaris, Juriadi SPdI; Bendahara, Abdul Ghafur Sina SH; anggota Fraksi PPP DPRD Deli Serdang, Dra Hj Sa'adah Lubis (Wakil Ketua Dewan Pimpina Wilayah PPP Sumatera Utara), Muhammad Adami Sulaiman; Ketua Pimpinan Daerah (PD) Jamiyatul Alwashliyah Deli Serdang, Muhammad Sholeh; Ketua PD Muhammadiyah Deli Serdang, H Ibnu Hajar SSos SPd; perwakilan PC Nahdlatul Ulama (NU) Deli Serdang; pengurus DPC PPP Deli Serdang dan organisasi Islam lainnya.

Sehingga, sambung Wabup, di tahun berikutnya bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan dan memahami kilas balik perjalanan kehidupan dalam satu tahun ke belakang sebagai titik tolak peningkatan kualitas diri, baik lahiriah maupun bathiniah.

"Karenanya, saya mengajak kita semua untuk mampu memotivasi diri sendiri, keluarga serta masyarakat untuk membentuk mental, akhlak dan kepribadian serta keimanan yang kokoh dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah di masa mendatang. Karena tentunya peningkatan keimanan kearah yang lebih baik akan bermuara pada kemajuan ekonomi, kesehatan dan sosial di masyarakat," ajak Wabup.

Wabup juga mengapresiasi pengurus DPC PPP Deli Serdang yang telah menginisiasi pelaksanaan muhasabah dan zikir akbar di hari pertama di tahun 2023.

Wabup berharap, dengan pergantian tahun ini, ke depannya bisa membuat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deli Serdang, berjalan lebih baik.

"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menyambut baik dan berterimakasih kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang serta seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan ini. Semoga di tahun 2023 ini kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di indonesia pada umumnya dan pada khususnya di kabupaten deli serdang akan berjalan lebih baik, aman, damai dan kondusif serta dijauhkan dari segala kesulitan dan bencana," harap Wabup.

Wabup kembali mengajak semua elemen masyarakat untuk menyongsong tahun 2023 dengan introspeksi dan mawas diri terhadap semua yang telah diperbuat.

Sekaligus memantapkan komitmen dan tekad untuk berhijrah menuju ke arah lebih baik dan bermanfaat.

"Apa yang diselenggarakan ini, telah sesuai dengan visi dan misi untuk terus membangun Kabupaten Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinnekaan," ungkap Wabup.

Sebelumnya, Ketua DPC PPP Deli Serdang, Misnan Aljawi SH MH dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan muhasabah dan zikir akbar tersebut merupakan rangkaian acara menyambut Hari Lahir (Harlah) ke-50 PPP, pada Januari 2023 nanti.

"Diselenggarakan di Masjid Agung karena inilah ikon Kabupaten Deli Serdang. Dan pelaksanaan kegiatan ini untuk merubah mindset (pola pikir) yang selama ini, setiap pergantian tahun, masyarakat selalu berfoya-foya, bahkan dari malam sampai pagi. Dengan berzikir dan muhasabah, semoga di tahun 2023 ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hendaknya di tahun 2023 menjadi momen untuk hijrah," papar Misnan yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Deli Serdang ini.

Anggota DPRD Deli Serdang dua periode ini menganjurkan ada lima hal ibadah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ibadah yang ringan dan bisa dilakukan setiap saat untuk memperbaiki diri.

Kelima amalan ibadah tersebut, yakni An Nazru Minal Qur'an (memandang Al Qur'an), An Nazru Minal Walidain (memandang kedua orangtua), An Nazru Minal Alim (memandang ulama), An Nazru Minal Zam Zam (memandang air Zam Zam), dan An Nazru Minal Ka'bah (memandang Ka'bah).

