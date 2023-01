SEDANG BERLANGSUNG Filipina Vs Indonesia Piala AFF, Akses di Sini Nonton Live Streaming Gratis

Saat ini sedang berlangsung siaran langsung via live streaming gratis laga antara Filipina vs Timnas Indonesia laga penentu lolos ke semifinal Piala AFF 2022, Senin (2/1/2023)

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung siaran langsung via live streaming gratis laga antara Filipina vs Timnas Indonesia laga penentu lolos ke semifinal Piala AFF 2022, Senin (2/1/2023).

Laga Filipina vs Timnas Indonesia akan tersaji malam ini, Senin (2/1/2023) di Stadion Rizal Memorial.

Kick off laga Filipina vs Timnas Indonesia akan dimulai pada jam 19.30 WIB dan dapat disaksikan secara live di RCTI.

Selain bisa disaksikan di RCTI, laga Filipina vs Timnas Indonesia bisa anda tonton via live streaming gratis via HP.

Link nonton live streaming gratis Filipina vs Timnas Indonesia bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Timnas Indonesia akan tampil tanpa Jordi Amat karena akumulasi kartu kuning.

Sebagai gantinya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menunjuk Rizky Ridho yang mengisi jantung pertahanan skuad Garuda.

Pertandingan ini dapat disaksikan secara gratis melalui live streaming RCTI+ dan iNews TV.

Link Live Streaming

>>> RCTI+ <<<

Susunan Pemain Filipina vs Timnas Indonesia

Filipina

Pelatih: Josep Ferre

Formasi: 4-4-2

Line-up:Anthony Abadies, Simen Alexander, jefferson Tabinas, Kenshiro Michael, Oliver Saludares, Amani Santos, Stephan Markus, Christian Rontini, Hikaru De Asis, Mark Andrew, Audie Bantas.

Timnas Indonesia

Pelatih: Shin Tae-yong.

Formasi: 4-2-3-1

Line-up: Nadeo Argawinata; Asnawi Mangkualam, Hansamu Yama, Rizky Ridho, Pratama Arhan; Marc Klock, Dendy Sulistiawan, Ricky Kambuaya; Saddil Ramadani, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman.

Timnas Indonesia membutuhkan jumlah gol yang banyak untuk menjadi juara Grup A Piala AFF 2022 melawan Filipina, Senin (2/1/2023) malam ini.

Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap dua syarat yang mesti dipenuhi anak asuhnya untuk mewujudkan banyak gol ke gawang Filipina demi juara Grup A Piala AFF 2022.

Duel Filipina vs Indonesia pada Grup A Piala AFF 2022 akan digelar di Stadion Rizal Memorial malam ini, Senin (2/1/2023) pukul 19.30 WIB.

Bagi Indonesia, pertandingan melawan Filipina juga menjadi laga penentuan untuk mengamankan satu tiket semifinal Piala AFF 2022.

Indonesia saat ini ada di peringkat kedua klasemen Grup A Piala AFF 2022 dengan koleksi tujuh poin hasil dari tiga laga, yakni dua kemenangan dan sekali imbang.

Skuad Garuda hanya kalah selisih gol dari Thailand yang memuncaki klasemen.

Adapun urutan ketiga sampai kelima dihuni oleh Kamboja (6 poin), Filipina (3), dan Brunei Darussalam (0). Melihat posisi klasemen Grup A, cuma Thailand, Indonesia, dan Kamboja yang punya kesempatan ke semifinal.

Kemenangan atas Filipina akan mengantarkan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Skenario ini juga bisa membuat timnas Indonesia menjadi juara grup dengan syarat Thailand kalah dari Kamboja.

Timnas Indonesia juga masih berpeluang finis di posisi pertama klasemen grup jika Thailand menang atas Kamboja.

Namun, cara kedua bisa terjadi apabila Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor lebih besar daripada Thailand pada laga terakhir.

Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengingatkan anak didiknya untuk memaksimalkan setiap peluang apabila ingin mencetak gol banyak.

Selain menuntut kerja keras, STY juga menyorot pentingnya faktor hoki sebagai syarat lahirnya banyak gol.

"Untuk mencetak gol banyak, pemain harus bekerja maksimal di lapangan. Namun, terkadang keberuntungan juga berperan," katanya dilansir dari laman resmi Asean Football.

"Kami juga harus melihat hasil pertandingan antara Thailand dan Kamboja," ucap Shin Tae-yong melanjutkan.

Pelatih asal Korea Selatan itu meminta para pemainnya untuk memaksimalkan setiap peluang yang didapatkan saat melawan Filipina.

Selain itu, Shin Tae-yong juga mengingatkan anak didiknya untuk mewaspadai rumput sintetis yang digunakan di Stadion Rizal Memorial.

"Saya memotivasi para pemain untuk mencetak gol selama mereka mendapat kesempatan. Tetapi pada saat yang sama, para pemain harus berhati-hati karena kami bermain di lapangan sintetis," ujar dia.

"Kami harus fokus dan berhati-hati agar tidak cedera," tutur Shin Tae-yong.

Perihal rumput sintetis juga sempat disinggung oleh penyerang timnas Indonesia, Ilija Spasojevic.

Menurut Spasojevic, rumput sintetis atau rumput artifisial membuat bola tidak mengalir seperti di lapangan rumput alami.

"Cara berlari juga mesti berbeda. Itulah kenapa kami segera berangkat ke Filipina setelah laga melawan Thailand, untuk beradaptasi," tutur Spasojevic dikutip dari Antara.

Link streaming Piala AFF 2022:

>>>LINK

(Tribun-Medan.com)