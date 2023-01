TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Saonari Sogot Haduan, lagu Batak yang dipopulerkan oleh Osen Hutasoit.

Lagu Batak Saonari Sogot Haduan dirilis pada tanggal 6 Mei 2022 melalui akun YouTube officialnya.

Lagu Batak Saonari Sogot Haduan menceritakan dua orang yang sedang jatuh cinta dan ingin selalu bersama.

Chord Lagu Batak Saonari Sogot Haduan

Intro:

A A/D A A/D

A A/D

Di bohimi tarbereng au

A A/D

Ari sogot ito

A A/D

Di engkelmi do dapot au

A C#m - D

Paneang lojangki

Ref

D E C#m F#m

Naeng nian au dohot ho hasian

Bm E A

saonari sogot haduan

D E C#m F#m

Naeng nian au raphon ho hasian

Bm E A

Arian borngin saleleng ni ngolungku

A A/D

A D

Dibahen ho margogo au

A D

Nang pe loja ito

A D

Tarsongon mual na tio

A C#m - D

Pasombu uashi..



Ref

D E C#m F#m

Naeng nian au dohot ho hasian

Bm E A

Saonari sogot haduan

D E C#m F#m

Naeng nian au raphon ho hasian

Bm E A

Arian borngin saleleng ni ngolungku



A D

Pajonok ma tuson ito

E A

Ingani ma rohangku

D C#m

Ho do holiholi na mago

E A

Sian rusungki

A D

Unang be manjua ho,

E A

Ho do alus ni tangiangku

D C#m E A

Undukhon ma hatahon na di rohami

D C#m E A

Undukhon ma hatahon na di rohami

Musik:

A D A D

A A/D

Dibahen ho margogo au

A A/D

nang pe loja ito..

A A/D

Tarsongon mual na tio

A C#m - D

Pasombu uashi..

Ref

D E C#m F#m

Naeng nian au dohot ho hasian

Bm E A

Saonari sogot haduan

D E C#m F#m

Aha pe na naeng ro, hasian

Bm E A

Dang be mabiar au di ngolukku

Musik:

D C#m

--Ouuu..

D F#m E C#m D

uhhooouhooouhooooo..

D C#m F#m

Bm - C#m - D - E

Reff

A D

Pajonok ma tuson ito

E A

Ingani ma rohangku

D C#m

Ho do holiholi na mago

E A

sian rusungki

A D

Unang be manjua ho,

E A

Ho do alus ni tangiangku

D C#m E A

Undukhon ma hatahon na di rohami

A D

Pajonok ma tuson ito

E A

Ingani ma rohangku

D C#m

Ho do holiholi na mago

E A

sian rusungki

A D

Unang be manjua ho,

E A

Ho do alus ni tangiangku

D C#m E A

Undukhon ma hatahon na di rohami

D C#m E A

Undukhon ma hatahon na di rohami.***



