JADWAL Siaran Bola Liga Italia Malam Ini, Salernitana Vs AC Milan, AS Roma Bologna

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran bola Liga Italia 2022-2023 malam ini akan memainkan pekan ke-16 yang dimulai Rabu (4/1/2023).

Akan tersaji duel big match Inter Milan vs Napoli, dan AC Milan mendapat lawan mudah.

Laga Liga Italia bergulir tengah pekan depan pada Rabu (4/1/2023) hingga Kamis (5/1/2023) yakni partai pekan ke-16 dan dibuka laga antara Salernitana vs AC Milan.

Terdapat laga Grande Partita melibatkan tim pemegang Capolista yakni Inter Milan vs Napoli.

Selain itu, ada pula laga Salernitana vs AC Milan serta Cremonese vs Juventus dan AS Roma vs Bologna.

Laga Liga Italia Serie A ini akan disiarkan melalui di BeIN Sports dan bisa disaksikan secara live streaming.

Stasiun TV lokal RCTI tidak mengagendakan siaran langsung pertandingan Serie A.

Pekan ke-16 Liga Italia Serie-A

Rabu, 4 Januari 2023

18.30 WIB Salernitana vs AC Milan

18.30 WIB Sassuolo vs Sampdoria

20.30 WIB Spezia vs Atalanta

20.30 WIB Torino vs Hellas Verona

22.30 WIB AS Roma vs Bologna