KABAR TERKINI Marko Simic, Eks Striker Persija Beri Sinyali Kembali ke Liga 1, Bali United?

TRIBUN-MEDAN.com- Masih ingat pesepakbola Marko Simic?

Marko Simic pernah jadi striker membela klub Persija Jakarta di Liga 1 Indonesia.

Kabar terkini pria asal Kroasia tersebut memberi sinyal akan kembali bermain di Liga 1.

Ke mana klub yang akan jadi sasaran Marko Simic kali ini?

Marko Simic saat masih membela Persija Jakarta (Instagram.com)

Lewat media sosial Marko Simic memberi kode ke salah satu pelatih Liga 1.

Eks Persija Jakarta ini baru saja mengumumkan ia tak akan lagi melanjutkan kontraknya di klubnya saat ini.

Sehingga Marko Simic seakan memberikan kode untuk hijrah kembali ke Asia.

Mantan Striker Persija Jakarta, Marko Simic, (SUCI RAHAYU/BOLASPORT.COM)

Tercatat ia pernah berseragam Persija Jakarta.

Sehingga memungkinan pemain asal Kroasia ini kembali ke Liga 1.

Secara resmi Simic sudah mengumumkan bahwa ia tak lagi bersama klub Serbia Radnicki 1923.

Hal ini diungkapkan Marko Simic melalui unggahan Instagramnya.

"Lets go back to Asia, great league, hope to play against Ronaldo soon, Reunion with the great coach,"

"Mari kembali ke Asia, liga yang hebat, semoga bisa segera bermain melawan Ronaldo, Reuni dengan pelatih hebat," tulisnya di IG pribadinya @markosimic_77.

Tentu jika menelisik lebih dalam, sosok pelatih yang dimaksud adalah Stefano Cugurra.