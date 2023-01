Produksi Sampah di Siantar Naik 15 Persen, TPA Tanjung Pinggir Menggunung

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Produksi sampah selama momen Natal dan Tahun Baru 2023 di Kota Pematang Siantar meningkat 15 persen. Hal ini pun menambah volume sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terlihat sudah menggunung.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pematang Siantar, Dedi Tunasto mengatakan selama momen natal dan tahun baru 2023 ada peningkatan 15 persen atau sekitar 38 ton per harinya.

"Sampah harian kondisi normal 240 ton per hari. Saat musim Nataru ada peningkatan 15 persen atau sekitar 38 ton per hari. Sehingga sekarang menjadi 278 ton per hari," ungkap Dedi Tunasto dikonfirmasi, Rabu (4/1/23).

Produksi sampah yang ada pada momen Nataru kali ini tergolong lebih rendah dibandingkan kondisi yang ada pada momen Nataru tahun sebelumnya. Setahun lalu produksi sampai mencapai 550 ton per hari.

Berkurangnya produksi sampah tersebut ditengarai lantaran momen libur hanya jatuh pada saat Natal 25 Desember 2022 dan Tahun Baru 1 Januari 2023, atau tidak ada tambahan libur lain/cuti bersama.

Sehingga tak banyak perbedaan aktivitas masyarakat pada momen akhir tahun kali ini.

Sementara itu, Berdasarkan amatan reporter Tribun Medan, tumpukan sampah sudah menggunung di TPA Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar.

Hadir pula alat berat ekskavator di TPA tersebut untuk mengendalikan sampah agar tak sampai merembet ke jalanan.

(Alj/tribun-medan.com)