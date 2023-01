Rey Insurtech Bersama Samsung Hadirkan Fitur Reyfit untuk Pengguna Smartwatch dan Smartband

CEO & Co-Founder Rey Evan Wijaya Tanotogono dan VP of Marketing Rey Audi Tangkudung sedang menjelaskan fitur terbaru yaitu ReyFit

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Melalui kampanye ReySolusiBaru, Rey Insurtech perusahaan start up yang bergerak di bidang asuransi kesehatan dan jiwa berkolaborasi dengan Samsung Indonesia menghadirkan fitur terbaru yaitu ReyFit.

Fitur terbaru ini diperuntukkan bagi pengguna gadget smartwatch dan smartband Samsung tertentu yang melakukan pembelian dan melakukan redeem voucher di aplikasi Samsung Gift Indonesia pada periode 19 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023.

Para pengguna bisa mendapatkan Membership proteksi kesehatan gratis rawat jalan Gold dari Rey selama 2 bulan dengan plan untuk individu atau keluarga dengan masa pembayaran bulanan.

Terdapat 1.000 kode voucher dibagikan yang semuanya telah berhasil di redeem oleh para pengguna Samsung.

"Adapun gaya hidup holistik semakin popular dan telah menjadi standar gaya hidup masa kini. Melihat 1.000 kode voucher berhasil di reedem menunjukkan tingginya animo dan kebutuhan kesehatan terkait produk asuransi kesehatan yang holistik dari para pecinta gadget yang aktif menggunakan smartphone, smartwatch dan smartband dari Samsung," Ujar Audi Tangkudung selaku VP of Marketing Rey.

Menurutnya, dengan adanya fitur tersebut, pengguna gadget Samsung tidak hanya tampil trendi dan kekinian tapi juga bisa menunjukkan gaya hidup yang berbeda, yakni dengan menampilkan versi lebih sehat dari diri sendiri.

Dia menuturkan, melalui fitur kebugaran ReyFit yang mengusung hidup sehat, Rey ingin menunjukkan bahwa sehat dapat dimulai dari hal kecil dan sederhana, yakni seperti rutin berjalan kaki dan cukup minum air putih.

Fitur ini kemudian hadir juga di smartwatch dan smartband Samsung sehingga para pengguna gawai Samsung dapat memanfaatkannya untuk mengevaluasi gaya hidup mereka.

Hal ini menunjukkan kehadiran Rey semakin nyata mendukung para Member dan masyarakat yang ingin berkomitmen memulai health journey pribadi mereka.

"Kami mengajak masyarakat Indonesia mengawali tahun 2023 dengan hidup lebih sehat dan berasuransi. Dua hal ini adalah modal utama mencapai resolusi new year, new me, seperti yang sudah dimulai mereka yang telah menjadi Member Rey karena antusias memulai perubahan hidup," katanya.

Audi berharap pada tahun 2023, Rey bisa terus berinisiatif mengapresiasi gaya hidup sehat melalui berbagai inovasi agar para member dapat merasakan pendampingan Rey bukan saja bermanfaat saat sakit tapi ikut serta mendukung motivasi mengubah hidup lebih sehat.

Diketahui, hingga Desember 2022 Rey sudah memiliki lebih dari 13.000 Member, mengumpulkan lebih dari 5.000 langkah (steps), dan lebih dari 4 juta ml air mineral yang sudah dikonsumsi oleh para user (Member dan Non-Member).

Rey juga telah memberikan 648.797 ReyCoin kepada para Member yang telah berhasil melakukan perubahan gaya hidup. ReyCoin dapat ditukar dengan produk F&B, e-money, atau gawai elektronik.

(cr10/Tribun-Medan.com)