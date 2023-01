Nyaris Tolak Peran Ilmuwan di Serial The Last Of Us HBO, Hal Ini Bikin Christine Hakim Akhirnya Mau

Potret Christine Hakim, aktris senior yang berperan sebagai ilmuwan dalam serial HBO The Last Of Us) sumber foto: twitter @naughtydoginfo

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris senior Christine Hakim sempat menjadi sorotan netizen di media sosial.

Bahkan nama Christine Hakim sempat menjadi trending topik di berbagai media sosial.

Hal ini lantaran Christine Hakim dikabarkan ikut mengambil peran dalam serial televisi pasca-apokaliptik Amerika yang dibuat dan ditulis oleh Craig Mazin dan Neil Druckmann untuk HBO, The Last Of Us.

Christine Hakim (KOMPAS.COM/IRFAN MAULLANA)

Dilansir dari pemilik akun Twitter @naughtydoginfo, (18/12/2022) Christine Hakim diketahui memiliki peran sebagai ilmuwan dalam serial yang akan tayang pada 15 Januari 2023.

Dalam foto yang diunggah pemilik akun Twitter tersebut, Christine Hakim tampak mengenakan baju laboratorium dan sedang memegang sesuatu yang diduga adalah jamur.

Diketahui, dalam serial ini jamur memiliki kunci penting dalam alur cerita.

Pasalnya kehancuran peradaban modern dimulai karena infeksi jamur bernama Cordyceps yang memang ada di dunia nyata.

Jamur ini membuat orang yang terinfeksi berperilaku agresif, brutal, hingga akhirnya kepalanya tidak lagi menyerupai manusia.

"Teori The Last of Us HBO: Infeksi Otak Cordyceps mungkin berasal dari Indonesia. Di TV Spot yang baru-baru ini dirilis, kita melihat seorang ilmuwan yang diperankan oleh aktris Indonesia Christine Hakim memegang sesuatu yang tampak seperti jamur di laboratorium," cuit @NaughtyDogInfo.

Tak hanya itu, pemilik akun Twitter tersebut juga menduga cerita The Last Of Us memiliki hubungan dengan Indonesia.

Pasalnya satu tahun yang lalu, kru TLOU HBO di Calgary terlihat syuting adegan di gedung SAIT Senator Burns dengan alat peraga Kementerian Kesehatan Indonesia di sekitar area tersebut.

Lalu tak lupa pemilik akun Twitter tersebut juga menyematkan komentar pengalaman dari salah satu kru yang diduga pernah berada di lokasi syuting The Last Of Us.

"Set tempat saya berada mungkin sekitar tahun 80-90-an, di Jakarta Indonesia, saya juga agak bingung, saya tidak menyelesaikan seluruh permainan, tapi saya pikir itu semacam kilas balik sesuatu."

"Ada seorang Jendral Indonesia dikawal oleh 2 petugas polisi dan 2 tentara. Dia pergi ke restoran lokal untuk mencari seorang ilmuan perempuan muda dan berbicara tentang sesuatu."