Timnas Indonesia Vs Vietnam, Kabar Tim, Prediksi Skor, Adu Strategi Shin Tae-yong vs Park Hang-seo

Sesi prematch conference Timnas Indonesia vs Vietnam di Media Center SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis (5/1/2023). Sesi konfrensi pers itu diwarnai insiden pelatih Vietnam, Park Hang-seo marah-marah ke awak media Korea. Prediksi Skor Indonesia vs Vietnam, Head to Head, Kabar Tim dan Link Live Streaming Nonton via HP