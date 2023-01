TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Lagu Batak Sibirong birirong ini dipopulerkan oleh penyanyi muda bernama Ika Siringo-Ringo Feat Billy Simarmata yang diproduksi oleh PT. Sinar Musik Abadi.

Video Lagu Batak Sibirong birirong ini perdana diupload ke YouTube pada 1 Maret 2021 lalu dan sudah ditonton ribuan orang.

Lagu Batak Sibirong birirong yang bercerita tentang pria yang berkulit hitam manis yang sulit didapatkan. Si hitam manis yang bekerja proyek dari Siantar untuk mengejar si gadis boru Jawa.

Chord Lagu Batak Sibirong birirong

C F

Sibirong birong – sibirong birong

F C

nangpe nabirong na maol do dapot

C G

lao do au lao do au hasian

C G C

tu siantar do au marporoyek

C F

sibirong birong – sibirong birong

F C

nangpe nabirong na maol do dapot

F

Sidalianmu do lao marporoyek

C

asa pajumpang dohot siboru jawa

C G

saonari tapasada ma rohatta pak butet

C G

ho tu juma au tu lapo tuak

C G

saonari tapasada ma rohatta mak butet

C G

ho dijabu au lao tu cafe





(cr30/tribun-medan.com)