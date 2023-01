Jadwal Liga Spanyol: Villarreal Vs Real Madrid, Valencia Vs Cadiz, Line-up, Kick Off Sabtu 7 Januari

Jadwal Liga Spanyol: Villarreal vs Real Madrid, Valencia Vs Cadiz, Prediksi Line Up dan H2H, Kick Off Sabtu 7 Januari 2023. Sebelumnya, Real Madrid pesta gol ke gawang Celtic laga terakhir fase grup Liga Champions 2022-2023

TRIBUN-MEDAN.COM - Jadwal Liga Spanyol 2022-2023 pekan ke-16 mempertemukan Valencia vs Cadiz, Elche vs Celta Vigo, serta Villarreal Vs Real Madrid.

Laga ini menjadi penting bagi masing-masing kesebelasan khususnya, Valencia, Real Madrid dan juga Villarreal untuk mendongkrak posisinya di klasemen La Liga.

Pasalnya, masing-masing kesebelasan akan berusaha meraih 3 poin kemenangan.

Berikut ini prediksi line up pemain dan h2h pertemuan Valencia Vs Cadiz dan Villarreal Vs Real Madrid yang akan berlaga, Sabtu (7/1/2023).

Tentunya Valencia akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan di La Liga ketika mereka menyambut Cadiz di Stadion Mestalla.

Sebelumnya Los Che menderita kekalahan 2-1 dari Villarreal, membuat mereka berada di posisi ketujuh di klasemen.

Sementara Cadiz bermain imbang 1-1 dengan Almeria dalam pertandingan pekan lalu.

Valencia saat ini berada di urutan ke-10 dalam tabel klasemen, membuat 19 poin dari 15 pertandingan pembukaan mereka musim ini.

Membuat mereka tertinggal enam poin dari enam besar.

Tim Asuhan Gennaro Gattuso telah berjuang untuk konsistensi musim ini.

Menang lima kali, seri empat kali dan kalah enam kali dari 15 pertandingan di Liga Spanyol.

Tetapi mereka akan memasuki pertandingan ini dengan kemenangan, mengalahkan La Nucia 3-0 di babak 32 besar. Copa del Rey pada Selasa malam.

Justin Kluivert, Ilaix Moriba dan Hugo Duro menjadi pencetak gol di pertandingan tersebut.

Ini merupakan periode sibuk musim ini bagi klub, karena mereka juga akan menghadapi Real Madrid di semifinal Piala Super Spanyol.