Pemenang Sayembara Logo Hingga Lagu Tema PON Sumut-Aceh 2024

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Sumatera Utara semakin siap menyambut perhelatan olahraga paling bergengsi di Tanah Air, PON Sumut-Aceh ke-XXI yang akan digelar, pada 2024 mendatang di dua provinsi itu.

Satu di antara bentuk kesiapan itu, Sumut sukses menggelar sayembara logo, tagline, maskot, dan lagu tema PON Sumut-Aceh yang sudah dibuat sejak, tahun 2022 lalu.

Untuk para pemenang sayembara juga sudah diumumkan. Pemenang logo berhasil diraih oleh Anto Wibowo asal Jakarta, pemenang tagline diraih Ahmad Sutra asal Medan, pemenang maskot diraih Daru Redono asal Malang, dan lagu tema diraih Abi Nubly asal Medan.

Berdasarkan hasil sayembara itu, logo untuk PON Sumut-Aceh Anto Wibowo memadukan elemen rencong, kain ulos batak, dan kain songket melayu yang menjadi khas Aceh dan Sumut.

Maskot bernama Matra (singkatan dari Harimau Sumatera) karya Daru Redono asal Malang terpilih menjadi pemenang untuk sayembara maskot wilayah Sumut.

Sedangkan tagline yang dibuat Ahmat Sutra asal Medan, yakni Bersatu Kita Juara, terpilih menjadi pemenang sayembara. Hal itu dinilai memiliki filosofis persatuan dan prestasi.

Pemenang sayembara logo dan maskot masing-masing mendapatkan hadiah uang tunai Rp30 juta, sedangkan pemenang sayembara slogan memperoleh Rp10 juta.

Selain maskot, logo, dan tag line, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bersama Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XXI Aceh - Sumut 2024, mengumumkan pemenang sayembara cipta lagu tema PON.

Adapun lagu dengan judul 'Bersatu Kita Juara' yang juga menjadi tagline ajang multi event olahraga empat tahunan itu. Pengumuman yang berlangsung di kantor Dispora Sumut, Rabu (21/12/2022) lalu diserahkan secara simbolis pemenang kepada Abi Nubly Qisthy.

Pria asal Kota Medan itu berhak mendapatkan uang tunai Rp 50 juta yang diserahkan oleh Kadispora Sumut Tuahta Ramajaya Saragih, didampingi Sekretaris Umum PB PON XXI/2024 Aceh - Sumut wilayah Sumut, Afifi Lubis.

Lirik lagu yang dibuat oleh Abi Nubly memuat pesan untuk menjunjung sportivitas dalam meraih prestasi dalam even olahraga Tanah Air empat tahunan itu. Lirik lagu tema PON Aceh-Sumut dibuat dengan dua versi.

Dikutip dari akun resmi Instagram @disporasumut.id, berikut lirik lagu tema PON Sumut-Aceh karya Abi Nubly:

Versi 1

Ayo Semua Kita Bisa

Lebih Dari Sekedar Berkata

Kita Mampu Bangun Asa

Ke Seluruh Penjuru Indonesia

Kali Ini Aceh-Sumut

Kobarkan Semangat Sambut

Inilah Momenmu

Pantang Untuk Ragu

Tunjukkan Sportivitasmu

Beragam Budaya

Tetap Satu Jua

Bersatu Kita Juara

Versi 2 (rap)

Ini Mutlak Tanpa Protes, PON Punya 5 Sukses

Penyelenggara, Prestasi, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Administrasi, Pemanfaatan Fasilitas Aset, Pasca Event, Let The Fun Game Bagin, Hope You Listen Untill The End

Kita Punya Tari Tor-tor, Kita Punya Tari Saman

Macam Seni Tradisional di Kenal Sampai ke Jiran

Watak Keras Hati Lembut, Watak Berani Buat Salut

Cara Kita Memang Beda Tapi Tak Saling Sikut

