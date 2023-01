Prediksi Skor dan AsianBookie Manchester United vs Everton di Piala FA, Line-up Pemain, Siapa Menang

Prediksi Skor Manchester United vs Everton di FA Cup. Tim Setan Merah diunggulkan menang. Sebelumnya, Para pemain Manchester United merayakan gol yang dicetak Marcus Rashford ke gawang Nottingham Forest pada laga Liga Inggris 2022-2023.

TRIBUN-MEDAN.COM - Manchester United akan melawan Everton pada lanjutan kompetisi Piala FA, Sabtu (7/1/2023) dini hari.

Duel Everton Vs Man United diprediksi berlangsung seru.

Baik MU maupun Everton akan berusaha meraih kemenangan untuk lolos ke babak selanjutnya.

Pertandingan Everton Vs Man United jadi Laga Menarik di Piala FA

Manchester United bertemu dengan Everton, Sabtu (7/1/2023) pukul 03.00 WIB.

Man United sedang dalam tren yang sangat positif, tidak terkalahkan dalam tiga laga terakhir di Liga Premier Inggris.

Sementara Everton tidak meraih sekali kemenangan pun di Liga Premier, hanya imbang satu kali dan kalah dua kali.

Prediksi skor Man United vs Everton

Prediksi skor Man United vs Everton dari SportMole adalah 3-1 untuk kemenangan Setan merah.

Sementara dari Prediksi AsianBookie, Manchester United akan menang.

Manchester United diprediksi menang meski memberi voor 1 bola untuk Everton.

Prediksi Starting XI Man United:

De Gea; Evra, Evans, Ferdinand, Rafael; Valencia, Scholes, Carrick, Young; Rooney, Hernandez

Potensi Starting XI Everton:

Howard; Coleman, Jagielka, Heitinga, Hibbert; Gueye, Fellaini, Gibson, Osman; Cahill; Jelavic.

Link Live Streaming Man United vs Everton

Man United vs Everton

