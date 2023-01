SEDANG BERLANGSUNG Chelsea vs Manchester City Link Live Streaming, Susunan Pemain Chelsea vs M City

SEDANG BERLANGSUNG Chelsea vs Manchester City

TRIBUN-MEDAN.com - Sedang berlangsung pertandingan big match Liga Inggris antara Chelsea vs Manchester City, Jumat (6/1/2023).

Duel 'The Blues' Chelsea vs 'The Citizens' Manchester City berlangsung di Stadion Stamford Bridge, kick-off jam 03.00 WIB.

Pelatih Manchester City Pep Guardiola (Twitter/Man City)

Dapatkan link live streaming serta susunan pemain laga pekan 19 Liga Inggris antara Chelsea vs Manchester City,

Anda bisa menonton keseruan laga tersebut dengan mengakses link live streaming vidio.com yang terdapat dalam artikel ini.

Susunan Pemain Chelsea vs Manchester City:

Chelsea (4-3-3)

K. Arrizabalaga; T. Silva, Cucurella, Azpilicueta, Koulibaly; Zakaria, Kovacic, Ziyech; Havertz, Pulisic, Sterling

Pelatih: Graham Potter

Manchester City (4-3-3)

Ederson; K. Walker, J. Stones, Ake, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Haaland, Silva, Foden

Pelatih: Pep Guardiola

Chelsea sedang dalam penamilan terburuknya dimusim ini dan kesulitan memenuhi ekspektasi sejauh musim ini.

The Blues (Chelsea) catatkan hasil minor dalam lima laga terakhir, pasalnya Chelsea hanya mengemas satu kemenangan, tiga kali kalah dan sekali hasil imbang.