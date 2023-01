JADWAL LIGA ITALIA: AC Milan vs AS Roma, Sampdoria vs Napoli hingga Juventus vs Udinese

Jadwal Liga Italia Pekan Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Sejumlah laga seru Liga Italia Serie A sudah dijadwalkan di pekan ke-17.

Di antaranya ada laga Fiorentina vs Sassuolo, AC Milan vs AS Roma, Sampdoria vs Napoli, Bologna vs Atalanta hingga Juventus vs Udinese.

Tim AC Milan (Twitter/AC Milan)

SImak selengkapnya jadwal laga Liga Italia mulai Sabtu (7/1/2023) hari ini.

Laga pembuka Liga Italia pekan ke-17 akan mempertemukan Fiorentina vs Sassuolo di Stadion Artemio Franchi pukul 21.00 WIB.

Sementara Napoli yang baru saja menelan kekalahan perdana melawan Inter Milan pada laga sebelumnya, akan mencoba bangkit dan melampiaskan kekesalannya pada pekan ke-17.

Napoli akan melampiasakan kekecewaannya tersebut saat bertandang ke markas Sampdoria di Luigi Ferraris.

Sementara, AC Milan dan Juventus yang saat ini menempati posisi kedua serta ketiga sama-sama akan melakoni laga home alias kandang.

AC Milan akan menghadapi lawan lebih sulit dimana tim Rossoneri akan menjamu AS Roma di San Siro.

Lalu, Juventus yang tengah berada pada performa terbaiknya meladeni Udinese di Allianz Stadium.

Inter Milan yang tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah memberi kekalahan perdana kepada Napoli akan bertanding melawan Monza pada pekan ini.

Duel Bologna vs Atalanta akan menjadi sajian penutup Liga Italia pekan ke-17, dimana La Dea akan bermain sebagai tim tamu pada laga tersebut.

Jadwal Liga Italia Pekan ke-17:

Sabtu, 7 Januari 2023