JADWAL Semifinal PIALA AFF 2022: Leg II Timnas Indonesia Main di Kandang Vietnam, Catatan Laga

Marselino Ferdinan membawa bola di laga semifinal Leg I Piala AFF 2022 antara timnas Indonesia vs Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2023).

- Jadwal Leg 2 Timnas Indonesia di Babak Semifinal Piala AFF

TRIBUN-MEDAN.com - Pertarungan Timnas Indonesia vs Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 berakhir imbang tanpa gol.

Hasil seri ini kurang memuaskan bagi Indonesia karena tak bisa memetik poin di hadapan pendukungnya.

Sementara laga kedua akan berlangsung di kandang lawan, Vietnam.

Kondisi laga di kandang lawan dianggap kurang menguntungkan bagi timnas.

Laga berat harus dijalani oleh Timnas Indonesia pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022.

Pada leg pertama Indonesia ditahan imbang tanpa gol oleh Vietnam saat bertanding di SUGBK, Jumat (6/1/2023) sore.

Sedangkan pada leg kedua, perjuangan skuad Garud untuk menembus ke Final Piala AFF 2022 bakal tambah berat.



Pasaknya Timnas Indonesia akan melawan Vietnam dalam laga tandang di Stadion My Dinh.

Jadwal Piala AFF 2022, pertandingan Vietnam vs Indonesia'> Vietnam vs Indonesia akan digelar, Senin (9/1/2023) kick off pukul 19.30 WIB.

Dari 6 pertandingan terakhir, Indonesia belum pernah mengalahkan Vietnam saat laga tandang.

Pertandingan 2 kali di kandang Vietnam, pada 7 Juni 2021, Indonesia dibantah Vietnam 4 gol tanpa balas.

Laga tandang Indonesia 5 tahun sebelumnya, atau 7 Desember 2016, Indonesia hanya mampu bermain imbang 2-2.

Dari 6 kali duel, Indonesia hanya sekali menang melawan Vietnam yakni pada 3 Desember 2016 silam dengan skor 2-1.