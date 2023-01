Materi Belajar Bahasa Indonesia : Pengertian dan Ciri-ciri Teks Berita

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Pengertian dan Ciri-ciri teks berita akan dibahas pada materi bahasa Indonesia berikut ini.

Pengertian teks berita

Seperti yang Anda ketahui, berita harus berisi teks yang berisi informasi tentang peristiwa dunia dalam bentuk fakta. Dengan kata lain, teks berita adalah teks yang memuat semua peristiwa yang terjadi di dunia berdasarkan fakta. Teks berita dapat disajikan melalui media cetak, siaran televisi, radio, dan situs internet. Lalu, apa saja ciri-ciri teks berita?

Ciri-ciri teks berita

Teks berita memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bersikaplah objektif dan faktual.

2. Aktual, kejadian yang dilaporkan itu baru atau baru saja terjadi.

3. Gunakan gaya bahasa yang mudah dipahami, menarik dan mudah dipahami pembaca.

4. Data yang dilaporkan lengkap dan sangat penting.

5. Mengatur waktu, tempat, dan alur acara dengan jelas.

6. Kalimat yang digunakan pendek, padat dan jelas.

7. Sumber berita yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Memuat elemen berita yaitu 5W + 1H (What, When, Where, Who, Why, How).

Struktur teks berita