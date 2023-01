PREDIKSI Skor Juventus Vs Udinese Liga Italia, Lengkap Line-up, H2H, Live Streaming Malam Ini

Laga Juventus vs Udinese Digelar di Allianz Stadium Minggu (8/1/2023), tengah malam pukul 00.00 WIB melalui tayangan live streaming.

TRIBUN-MEDAN.com - Juventus dijadwalkan bentrok kontra Udinese dalam lanjutan Liga Italia 2022-203 malam ini, Sabtu (7/1/2023) atau Minggu dini hari WIB.

Berikut berisi informasi prediksi skor, head to head (H2H), berita tim, susunan pemain line up, link live streaming Juventus Vs Udinese.

Laga Juventus vs Udinese Digelar di Allianz Stadium Minggu (8/1/2023), tengah malam pukul 00.00 WIB melalui tayangan live streaming.

Juventus saat ini berada di peringkat ketiga Liga Italia Serie A di bawah Napoli dan AC Milan.

Sebelum memasuki jeda Piala Dunia, Juventus mengalahkan Lazio 3-0 dalam pertandingan kandang terakhir mereka di Serie A, memperpanjang rekor kemenangan mereka di Turin menjadi empat pertandingan liga.

Tidak seperti tuan rumah mereka, musim Udinese berada di lintasan menurun setelah awal yang cepat, dengan Friulian menuju babak ini tanpa kemenangan dalam tujuh pertandingan liga berturut-turut.

Baca juga: JADWAL Bola Liga Italia Mulai Malam Ini 7 Januari, Juventus Vs Udinese, Big Match AC Milan Vs Roma

Gol babak kedua Roberto Pereyra membantu tim Andrea Sottil membatalkan gol pembuka Empoli dalam hasil imbang 1-1 yang dramatis di Dacia Arena pada hari Rabu.

Namun, jika tim tamu ingin menghidupkan kembali harapan mereka untuk mengamankan sepak bola Eropa untuk pertama kalinya sejak 2012/13, mereka tidak boleh terpeleset lagi, dengan Roma yang berada di urutan keenam sudah tertinggal lima poin.

Pasukan Max Allegri masih memiliki defisit tujuh poin untuk mengejar pemuncak klasemen Napoli - yang akhirnya dikalahkan pada pertengahan pekan - tetapi harapan Scudetto pertama selama tiga tahun kembali menjadi agenda saat paruh kedua musim semakin dekat. .

Juventus telah membangun performa bagus mereka di pertahanan yang solid, dan berkat masukan dari dua penjaga gawang mereka dan pemain baru musim panas Bremer - yang melakukan pelanggaran ketika Giorgio Chiellini meninggalkan klub dan Leonardo Bonucci meninggal karena cedera - mereka belum kebobolan satu pun. satu gol selama kemenangan mereka.

Baca juga: PREDIKSI Skor Malaysia Vs Thailand Semifinal Piala AFF 2022, Tuan Rumah Diunggulkan, Live iNews TV

Itu mewakili rekor terbaik mereka sejak 2018, ketika pemerintahan pertama Allegri di klub mendekati puncaknya.

Berita Tim Juventus Vs Udinese

Pemain internasional Prancis Adrien Rabiot akan mulai di bangku cadangan, saat ia terus pulih dari gegar otak yang dideritanya di final Piala Dunia, dengan Leandro Bonucci dan Federico Chiesa termasuk dalam skuad setelah absen jangka panjang karena cedera.

Meskipun Juventus menikmati hasil terbaik mereka musim ini, daftar cedera mereka tetap panjang, dan Dusan Vlahovic termasuk di antara mereka yang masih absen akhir pekan ini.

Dalam ketidakhadirannya, Arkadiusz Milik - yang mencetak gol dalam dua pertandingan terakhirnya melawan Udinese - memimpin lini depan.