Ayah Putri Marino Meninggal Dunia, Begini Pesan Terakhirnya kepada Chicco Jerikho Sang Menantu

TRIBUN-MEDAN.com- Kabar duka datang dari artis ternama Putri Marino, sang ayah Francesco Marino telah meninggal dunia hari ini, Senin (9/1/2023).

Belum diketahui secara pasti dimana dan apa yang menyebabkan ayah Putri Marino meninggal dunia.

Bahkan, Putri Marino hingga kini masih belum mengunggah kabar kepergian sang ayah di laman media sosialnya.

Namun, Chicco Jerikho selaku suami Putri Marino mengunggah kebersamaan ayah mertuanya dengan keluarga sebelum meninggal dunia.

Chicco Jerikho juga menyampaikan pesan melalui Instagram pribadinya, ia terlihat turut berduka atas meninggalnya mendiang Francesco Marino itu.

"Istirahat dalam Cinta Papa," tulis Chicco Jerikho dilansir dari Instagram pribadinya, Seni (9/1/2023).

Selain itu, menurut Chicco Jerikho, cinta mendiang Francesco Marino selalu mengelilingi seluruh keluarga yang ditinggalkan. "Cintamu selalu ada di sekitar kami," katanya kembali.

Chicco Jerikho juga mengunggah satu pesan penting dari ayah mertuanya sebelum meninggal dunia.

Pesan tersebut disampaikan ayah Putri Marino melalui personal chat kepada Chicco Jerikho.

"ATTENTI AL LUPO. Always snowing on the rising sun," isi pesan dari ayah Putri Marino.

Sejumlah rekan artis pun langsung beramai-ramai menyampaikan duka cita kepada Putri Marino dan Chicco Jerikho.

"Turut berduka cita Chicco," kata Nana Mirdad.

"Ikut berduka," kata Najwa Shihab.

"Turut berduka cita brotha @chicco.jerikho," kata Sinyorita Esperanza.

Sosok Mendiang Fransesco Marino Dimata Sang Putri