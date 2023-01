Cerita Abidzar Sempat Ingin Akhir Hidup, Tak Kuat Tekanan Jadi Anak Ustaz Jefri: Gue Capek 

TRIBUN-MEDAN.com - Kepergiaan Ustaz Jefri Al Buchori alias Uje adalah salah satu titik terberat untuk keluarga Umi Pipik dan anak-anaknya.

Umi Pipik Dian Irawati, ibu Abidzar Al Ghifari harus berjuang memutar otak untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah.

Seperti dikutip dari Sripoku, demi mengais rezeki, Umi Pipik kini mantap jadi pendakwah, sedangkan anak-anak Ustaz Jefri Al Buchori merintis karir di dunia hiburan.

Terbaru, Abidzar Al Ghifari, putra kedua mendiang Uje dan Umi Pipik menceritakan sesuatu yang terjadi dalam hidupnya.

Abidzar Al Ghifari ternyata sempat hampir ingin menyudahi hidupnya dengan cara bunuh diri.

Hal itu lantaran merasakan berbagai tekanan terkait statusnya sebagai anak dari seorang Ustaz Jefri Al Buchori.

"Sempat mau bunuh diri, to be honest," ujar Abidzar Al Ghifari dikutip Grid.ID dari saluran YouTube The Leonardo's, Sabtu (7/1/2023).

Menurut Abidzar Al Ghifari, statusnya sebagai anak pendakwah tersohor itu membuat sebagian orang seolah memberi tuntutan kepadanya.

Adik kandung Adiba Khansa ini pun seolah dituntut untuk menjadi seperti sang ayah yaitu menjadi sosok pendakwah

Tuntutan itu membuat Abidzar sulit untuk menjadi dirinya sendiri.

Pasalnya, gerak-gerik Abidzar Al Ghifari seolah tak pernah luput dari sorotan masyarakat, bahkan dalam hal berpakaian.

"Gue nggak bisa melakukan apa yang orang-orang seumuran gue lakuin," katanya.

"Ya gue pengin nongkrong, pakai celana pendek, gue ngerokok nggak bisa, pengin ber fashion begini, begitu, gue nggak bisa," kata pemain film Balada Si Roy ini.

Saat itu, Abidzar yang masih berusia remaja pun tak tahu cara menyikapi publik yang seolah menuntut dirinya menjadi seperti Uje.

"Gue capek aja gitu, gue anak yang masih di bawah 15 tahun. Gue nggak tau bagaimana cara menghadapinya," terang Abidzar.

"Berat sih jujur, gue capek," kata Abidzar yang kini berusia 21 tahun.

Seperti diketahui, Abidzar Al Ghifari, putra kedua Ustaz Jefri Al Buchori alias Uje dan Umi Pipik mengikuti jejak kedua orangtuanya di dunia hiburan.

Karier Abidzar Al Ghifari pun seakan bersinar dan kini menjadi pemeran utama dalam film yang dibintanginya.

(*/ Tribun-Medan.com)