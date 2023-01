HASIL Liga Italia AC Milan Vs AS Roma Skor 2-2, Gol Tammy Abraham Gagalkan Rossoneri untuk Menang

Alberto PIZZOLI / AFP

Hasil Milan Vs Roma 2-2 Senin (9/1/2023), Gol Menit Akhir Abraham Buyarkan Kemenangan Rossoneri. Pemain depan AS Roma Tammy Abraham (tengah) bersama rekan satu timnya merayakan gol kedua yang dicetak oleh gelandang Roma Jordan Veretout selama pertandingan sepak bola Serie A Italia Salernitana vs As Roma di stadion Arechi, Salerno, Minggu (29/8/2021).