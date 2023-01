LIVE TV Online Indosiar PSIS Semarang Vs Bhayangkara FC Liga 1, Skor, Line-up Pemain, Link Streaming

Instagram @PSISfcofficial

Prediksi Skor PSIS Semarang Vs Bhayangkara FC Liga 1 hari ini Senin (9/1/2023), Head to Head, Susunan Pemain, Link Live Streaming. Siapa Menang? Sebelumnya, PSIS Semarang merayakan kemenangan 3-2 dari Persikabo 1973 pada hasil pekan kesembilan BRI Liga 1 2022. Prediksi skor antara PSIS Semarang vs Borneo FC di pekan ke-13 Liga 1. Laskar Mahesa Jenar berbagi poin dengan tim Pesut Etam. Skor 1-1.