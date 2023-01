TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Ingkon Ho dinyanyikan sekaligus diciptakan oleh seorang penyanyi Batak jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia, Alex Hutajulu.

Lagu Batak Ingkon Ho ini dipopulerkan pertama kali pada tahun 2017 lalu, dan menjadi salah satu lagu yang digemari pemuda-pemudi Batak.

Lagu Batak Ingkon Ho ini terbilang romantis, mengisahkan tentang ungkapan cinta sekaligus rindu mendalam pada seseorang. Yang kalau berjauhan, wajah orang tersebut selalu ada di hati dan ingatan.



Chord Lagu Batak Ingkon Ho

Chord In G



Intro:

G C Em C

#1

G G/F#

Songon na marnipi au

Em D C

Dung di dokkon ho tu au

G G/F#

Na ingkon au nama ito

Em D C

Ingkon ho saut di au

#2

G G/F#

Malungun rohakon tu ho

Em D C

Molo dao sian au

Em

Tung so lupa au tu ho

C

Dang tiggalhon ku ho

G D

Saleleng ni ngoluhki da hasian

Em

Ingkon ho nama di au

C

Ido janjimi tu au

Reff

G G/F#

Manang tudia pe au laho hasian

Em C

Holan rupam do dibagas rohakon

G G/F#

Sai naeng hu tiop tanganmi hasian

Em C

Sai naeng hu haol daging mi gomos.



(cr30/tribun-medan.com)