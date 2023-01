Honda Sport Motoshow Sapa Pecintanya di Tahun Baru

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menjawab respon positif masyarakat Sumatera Utara (Sumut) terhadap jajaran motor sport Honda, PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda berupaya menemani moment awal tahun 2023 dengan gelaran bertajuk Honda Sport Moto Show (HSMS) yang akan mengajak pecintanya untuk dapat mengenal lebih dekat sejumlah sport unggulan Honda yang berlangsung di dua titik lokasi berbeda.

Exhibition HSMS bertemakan “Excite Your Ride Ini Baru Laki“ sendiri dijadwalkan akan menyambangi pecintanya di REGALE International Convention Centre Medan yang akan berlangsung pada 11 - 31 Januari 2023, dan di Sirkuit permanen Motocross yang berlokasi di Jl SMA Negeri Bukit Rata Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat pada 21 – 22 Januari 2023 mendatang.

HSMS yang hadir menjawab kerinduan para penggemar sport ini sontak mencuri perhatian para pengunjung melalui pesona lima motor matik premiumnya, sebut saja All New CBR250RR yang hadir mendukung penampilan dan gaya hidup pengendaranya saat menjadi pusat perhatian yang membanggakan di jalan raya, dan All New CB150 Streetfire Streetfire yang hadir mengajak pecintanya untuk merasakan pengalaman berkendara dengan melesat tanpa batas, bergerak bebas menantang adrenalin.

Pengunjung HSMS juga dimanjakan dengan tampilan New CB150X yang hadir memberikan kenyamanan dan kesenangan berkendara sehari-hari di jalanan perkotaan, Honda Supra GTR yang hadir memenuhi hasrat konsumen yang ingin merasakan sepeda motor dengan performa tinggi di jalanan, dan pesona dari Honda CRF150L yang cocok buat para pecintanya yang berjiwa bebas dan berani mengambil tantangan.

Tidak hanya dapat melihat lebih dekat jajaran motor sport Honda, para pengunjung HSMS juga dapat melakukan pembelian dengan memanfaatkan penawaran menarik yang dihadirkan Honda selama exhibition berlangsung, mulai dari potongan biaya angsuran hingga berbagai hadiah menarik dengan memenuhi ketentuan berlaku.

Sutjipto, Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan, Honda Sport Moto Show yang hadir di awal tahun 2023 ini merupakan upaya Honda tidak hanya untuk memperkenalkan jajaran sport unggulannya, namun juga memberikan kemudahan melalui persembahan promo istimewa bagi para pecinta motor sport untuk dapat memiliki sport impiannya.

“Dengan semangat Satu Hati, Honda akan terus berupaya mewujudkan impian para pecintanya di wilayah Sumatera Utara. Tidak hanya dengan terus menghadirkan inovasi dan kreativitas tinggi, namun tetap memperkuat komitmen untuk selalu mengedepankan kualitas layanan terbaik bersama para garda terdepannya,“ ujar Sutjipto.

