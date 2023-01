LINK LIVE STREAMING Oxford United vs Arsenal, Mikel Arteta Rotasi Susunan Pemain, Live Piala FA

- Piala FA: Oxford United vs Arsenal

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan pertandingan Piala FA. Sedang berlangsung pertandingan Oxford United vs Arsenal, Selasa (10/1/2023).

Laga Oxford United vs Arsenal berlangsung pukul 03.00 WIB.

Akses tautan link live streaming Oxford United vs Arsenal di artikel ini.

Berikut prediksi skor, head to head ( H2H), berita tim, susunan pemain line up dan siaran langsung atau link live streamin Oxford United Vs Arsenal.

The Gunners tersingkir di putaran ketiga di tangan Nottingham Forest tahun lalu, sementara U's tersingkir di putaran pertama oleh Bristol Rovers.

Pertandingan antara Oxford United melawan Arsenal akan di Stadion Kassam.

Oxford saat ini berada di urutan ke-15 di League One, tujuh poin di atas zona degradasi.

Sisi Karl Robinson berada dalam performa yang buruk akhir-akhir ini, hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Mereka akan berharap untuk membalikkan keadaan dengan kemenangan melawan Arsenal minggu ini.

Arsenal, di sisi lain, tampil luar biasa musim ini. Sisi Mikel Arteta saat ini berada di puncak Liga Premier dan tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Mereka akan berusaha melanjutkan performa kuat mereka dengan kemenangan melawan Oxford pada hari Senin.

Berita Tim Oxford United Vs Arsenal

Karl Robinson tidak akan memiliki masalah baru dari pertandingan terakhir mereka saat mereka menyambut Arsenal di Stadion Kassam.