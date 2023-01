NEKAT Edarkan Sabu, Warga Medan Area Ini Terancam Hukuman Penjara 20 Tahun

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Nekat menjual narkotika jenis sabu, Julnaidi alias Jul diadili di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (10/1/2023).

Pria (41) warga Medan Area ini, diadili karena menjual narkotika jenis sabu seberat 5 gram.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irma Hasibuan mendatangkan dua saksi polisi untuk memberikan keterangan dalam persidangan di hadapan Majelis hakim yang diketuai Oloan Silalahi.

"Kami mendapat informasi, kami lakukan penyamaran (undercover buy) memesan 5 gram dengan harga Rp 2,5 juta," kata saksi polisi yang mengenakan kaos bewarna merah itu.

Lanjut dikatakan saksi polisi itu, saat hendak melakukan transaksi, mereka langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa.

"Siap kami amankan (terdakwa dan barang bukti), kami lakukan penggeledahan didalam rumahnya dan ditemukan 2 gram lagi yang mulia," ucapnya.

Usai mendengar keterangan saksi, Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dalam agenda tuntutan dari JPU.

Dalam dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irma Hasibuan mengatakan perkara ini bermula pada Selasa 25 Oktober 2022.

Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua gram dari orang bernama Ucok (dalam lidik) yang datang mengantar ke rumah terdakwa dengan harga Rp 500 ribu per gram dan bermaksud menjualnya seharga Rp 520 ribu per gram dan memperoleh keuntungan sebesar Rp 20 ribu per gram.

Keesokkan harinya, saksi M Aulia Darma, saksi Aditya P Ramadhan dan saksi Jeri F Sitorus (ketiganya anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Denai, Gang Jati Nomor 3, Kelurahan Tegal Sari I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan.

"Selanjutnya para saksi bersama dengan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu dengan teknik pembelian terselubung (under cover buy) dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak lima gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp 2,6 juta," kata JPU.

Terdakwa menyuruh pembeli tersebut menunggu kabar dari terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi Ucok dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak lima gram seharga Rp 2 juta.

Sore hari, saksi datang ke rumah terdakwa dan menunggu di ruang tamu, lalu Ucok menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di bawah springbed di dalam kamar tidur terdakwa.

Kemudian terdakwa menghubungi informan, lalu informan beserta para saksi polisi melakukan transaksi di depan rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa.