SEDANG BERLANGSUNG Barito Putera Vs PSM Makassar, Klik di Sini Nonton Live Streaming TV Online

Link Live Streaming Barito Putera vs PSM Makassar Liga 1 202-2023, Selasa (10/1/2023)

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming laga sengit antara Barito Putera vs PSM Makassar laga tunda Liga 1 yang berlangsung sore ini, Selasa (10/1/2023).

Laga Barito Putera vs PSM Makassar lanjutan Liga 1 2022/2023 disiarkan Indosiar pukul 15.00 WIB.

Pertandingan antara Barito Putera vs PSM Makassar bakal digelar di Stadion Demang Lehman, Martapura yang merupakan markas Barito Putera.

Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga Barito Putera vs PSM Makassar Bisa anda tonton via live streaming via HP.

Link nonton live streaming Barito Putera vs PSM Makassar bisa diklik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Sebagai tuan rumah, Barito Putera tentunya bermbisi meraih poin penuh.

Barito Putera memiliki modal penting kala menghadapi PSM Makassar.

Pasalnya, dua laga terakhir di Liga 1 2022/2023 Barito Putera sukses menyapu bersih dengan kemenangan.

Meski demikian di Klasemen Liga 1 2022/2023 Barito Putera masih berada di zona degradasi.

Barito Putera bertengger di posisi ke-16 dengan 14 poin untuk sementara.

Sedangkan PSM Makassar bertandang ke markas Barito Putera mengusung misi mempertahankan posisi puncak.

Saat ini di Klasemen Liga 1 2022/2023 PSM Makassar mengoleksi 33 poin sebagai pemuncak klasemen.

Kemenangan di markas Barito Putera membuat PSM Makassar bisa memperlebar jarak poin dari para pesaingnya.

Sekedar diketahui Bali United yang berada di posisi ke-2 Klasemen Liga 1 2022/2023 juga mengoleksi 33 poin.