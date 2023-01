TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak So Boi Margatti Baju Sada yang diciptakan oleh Soritua Manurung ini dipopulerkan oleh Arghado Trio.

Perlu diketahui bahwa Lagu Batak So Boi Margatti Baju Sada Merupakan Lagu Batak Terbaru 2022.

Lagu Batak So Boi Marganti Baju Sada ini dirilis pada 14 April 2022 lewat chanel YouTube ARGHADO Official.

Chord Lagu Batak So Boi Margatti Baju Sada

Intro:

F C G C G

*

C

Dang hau nabolon au inang pangusandean

G

Jala dang hau nabolak au da parlangean

F C

Sotung gabe dirippu ho inang, naung mamora au

G C G

Haru allangon pe inang so tarpatupa,...

C

Ima alani na soada

G C G

Goarna do iba na di kota Jakarta....

C

So boi margatti baju sada

G

**

C

Dang na margabus au manang marbuni buni

G

Dang na makkolit au inang di na husari

F

Sotung gabe mandele ho inang,

C

ala hujua hatami

G C G

Sugari ma adong dalan ni pandaraman...

C

Dang lalap au di parhaccitan

G C G

Alai nunga tung i pandokkon ni bagian....

C

Di ula pe dang marlapatan

Reff





F

Sombaku ma inang,...

C Em

Somanarita tondimi

F G C

Ala sotarpatupa pangidoanmi



F

Asi roham inang,

C Em

Dang na tois ni rohakki

F G C

Laho manarihon natua tua na i



G C

Jolma na hacit do inang anakkon mon

G C

Parjalang naso tarturi-turihon i

G C

Jolma na hacit do inang anakkon mon

G C

Parjalang naso tarturi-turihon i

Musik:

F C G C G

**

C

Dang na margabus au manang marbuni buni

G

Dang na makkolit au inang di na husari

F

Sotung gabe mandele ho inang,

C

ala hujua hatami

G C G

Sugari ma adong dalan ni pandaraman...

C

Dang lalap au di parhaccitan

G C G

Alai nunga tung i pandokkon ni bagian....

C

Di ula pe dang marlapatan

Reff

F

Sombaku ma inang,...

C Em

Somanarita tondimi

F G C

Ala sotarpatupa pangidoanmi

F

Asi roham inang,

C Em

Dang na tois ni rohakki

F G C

Laho manarihon natua tua na i

G C

Jolma na hacit do inang anakkon mon

G C

Parjalang naso tarturi-turihon i

G C

Jolma na hacit do inang anakkon mon

G C

Parjalang naso tarturi-turihon i

