JAM TAYANG Siaran Langsung Manchester United vs Charlton, Link Live Piala Liga Inggris

JAM TAYANG Siaran Langsung Manchester United vs Charlton, Rabu (11/1/2023)

-Manchester United vs Charlton

TRIBUN-MEDAN.com - Piala Liga Inggris akan menyajikan duel Manchester United vs Charlton Athletic, Rabu (11/1/2023).

Tonton sesaat lagi berlangsung duel Manchester United vs Charlton.

Laga Man United vs Charlton berlangsung di markas Red Devil Old Trafford kick-off pukul 03.00 WIB.

Sebelum menyaksikan laga ini, simak preview lengkap hingga prediksi skor Manchester United vs Charlton.

Duel memasuki laga perempat final Piala Liga Inggris atau Piala Carabao.

Pertandingan antara Manchester United vs Charlton di Piala Liga Inggris akan berlangsung, Rabu (11/1/2023), Pukul 03.00 WIB

Dilansir dari The Hard Tackle, Selasa (10/1/2023), Manchester United akan menjamu tim League One Charlton Athletic di Old Trafford.

Tempat di semifinal Piala Liga Inggris akan ditawarkan saat Manchester United menghadapi Charlton Athletic di pertandingan perempat final di Old Trafford.

Tanggung jawab akan ada pada tim tamu untuk mendapatkan hasil positif yang menguntungkan mereka.

Saat ini Manchester United membalikkan keadaan setelah dua kekalahan di awal musim.

Erik ten Hag telah memantapkan skuad Manchester United dengan skema menyerang.

Dan sang manajer bisa semakin dekat dengan trofi pertamanya sebagai manajer Manchester United.