PREDIKSI Skor Southampton Vs Man City, H2H Unggul The Citizens, Haaland Cs Bakal Menang Mudah

TRIBUN-MEDAN.com - Prediksi skor Southampton vs Manchester City di Carabao Cup berpihak kepada The Citizens untuk menang dengan skor telak.

Babak 8 besar Carabao Cup antara Southampton vs Manchester City bakal digelar di St. Mary's Stadium pada Rabu, (11/1/2023) dini hari WIB.

Media ternama seperti Sportmole, Sportkeeda, hingga The Hard Tackle memberi prediksi The Citizens mampu mengalahkan The Saints dengan defisit 2 hingga 3 gol.

Prediksi Skor Southampton vs Manchester City

Sportmole: Southampton 0-3 Manchester City

Sportkeeda: Southampton 1-3 Manchester City

The Hard Tackle: Southampton 0-3 Manchester City

Sang tuan rumah, Southampton melenggang ke 8 besar Carabao Cup dengan mengalahkan Lincoln City dengan skor tipis 2-1.

Saat itu, brace sang striker, Che Adams mengantar mereka mengalahkan tim divisi 3 Liga Inggris itu.

Sedangkan Manchester City, dengan susah payah mengandaskan perlawanan tim kuat Liverpool.

Bermain di Etihad, anak asuh Pep Guardiola mengukir skor 3-2 untuk melangkah ke babak 8 besar.

Dari rekor pertemuan, The Citizens begitu mendominasi.

Lima pertandingan terakhir, Manchester City mampu memenangkan laga sebanyak 3 kali.

Sisanya, duel berakhir imbang 2 kali, Southampton tak pernah mengalahkan Kevin De Buryne cs.

